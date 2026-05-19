704 kiloluk dana için dakikalarca pazarlık yaptılar

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde kurulan hayvan pazarında, 704 kilogram ağırlığındaki kurbanlık dana uzun süren pazarlıklar sonucu 340 bin liraya alıcı buldu. Pazarlık anları kameraya da yansıdı.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, Mudurnu’daki hayvan pazarında hareketlilik artmaya başladı. Bayram hazırlıklarını erken tamamlamak isteyen vatandaşlar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte pazarın yolunu tutarak yoğunluk oluşturdu.

Alıcılar ile besiciler arasında sıkı pazarlıkların yaşandığı pazarda, en çok ilgiyi 704 kilogramlık dana gördü. Pazarın en büyük hayvanı olan kurbanlık için alıcı ile iki besici arasında dakikalarca süren kıyasıya pazarlık yaşandı.

Pazarlık esnasında besicinin alıcıyı ikna etmek için sarf ettiği, "Verimli dana bu abi, işkembe kalmamış" sözleri çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti. Etraftakilerin merakla izlediği uzun pazarlık sürecinin ardından taraflar 340 bin lirada el sıkışarak anlaştı.

