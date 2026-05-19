HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

MSB paylaştı! GÖKTÜRK-1 uydusu, Torosların zirvesine işlenen Türk bayrağını görüntüledi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mersin’in Mut ilçesinde Torosların zirvesine işlenen Türk bayrağının, GÖKTÜRK-1 uydusu tarafından görüntülendiğini açıkladı.

MSB paylaştı! GÖKTÜRK-1 uydusu, Torosların zirvesine işlenen Türk bayrağını görüntüledi

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 107 yıl önce Samsun’da yakılan istiklal meşalesi, bugün aynı ruhla vatan sathında ve uzayın derinliklerinde yanmaya devam ediyor. Mersin’in Mut ilçesinde Torosların zirvesine işlenen ay yıldızlı şanlı bayrağımız, GÖKTÜRK-1 uydusu tarafından görüntülendi. Görüntüler, Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığına bağlı Keşif Uydu Tabur Komutanlığı personeli tarafından kayıt altına alındı. Geçmişinden aldığı güçle; karada, denizde, havada ve uzayda bağımsızlığı için çalışan bir milletin iradesi, bugün de semalarda ve uzayda gururla varlığını göstermektedir. Bağımsızlık mücadelemizin mimarı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" denildi.

UYDU GÖRÜNTÜSÜNE DE YER VERİLDİ

Paylaşımda, uydu görüntüsüne de yer verildi.

MSB paylaştı! GÖKTÜRK-1 uydusu, Torosların zirvesine işlenen Türk bayrağını görüntüledi 1

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gazze'de 1,6 milyon kişi kıtlık tehlikesiyle karşı karşıyaGazze'de 1,6 milyon kişi kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya
Türkiye'de kaç çakarlı araç var? Rakamları açıkladıTürkiye'de kaç çakarlı araç var? Rakamları açıkladı

Anahtar Kelimeler:
msb
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son dakika! Mersin'de 6 kişiyi katletmişti! Saldırgan intihar etti

Son dakika! Mersin'de 6 kişiyi katletmişti! Saldırgan intihar etti

Mersin'deki katliamda yeni gelişme! Aracı bulundu

Mersin'deki katliamda yeni gelişme! Aracı bulundu

Beşiktaş'tan Arda Turan sürprizi! Çalışmalar resmen başladı

Beşiktaş'tan Arda Turan sürprizi! Çalışmalar resmen başladı

Survivor Beyza bir anda kayboldu! Yapım ekibi 30 dakika boyunca aradı...

Survivor Beyza bir anda kayboldu! Yapım ekibi 30 dakika boyunca aradı...

Marketlerde yeni dönem: Ayrı reyonlarda satılacak! 81 ile talimat

Marketlerde yeni dönem: Ayrı reyonlarda satılacak! 81 ile talimat

Sağlık raporlarında yeni dönem: e-Nabız üzerinden başlatılacak

Sağlık raporlarında yeni dönem: e-Nabız üzerinden başlatılacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.