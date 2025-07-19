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72 ilde uyuşturucu operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu: Bin 933 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son 2 haftadır 72 ilde uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu bin 933 şüphelinin yakalandığını, 927 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 296 bin adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Bursa, Adana, Gaziantep, İzmir, Konya, İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Samsun, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kayseri, Kocaeli, Tekirdağ, Muğla, Balıkesir, Manisa, Osmaniye, Afyonkarahisar, Malatya, Denizli, Sakarya, Aksaray, Trabzon, Kütahya, Hatay, Eskişehir, Van, Kırklareli, Aydın, Mardin, Kahramanmaraş, Adıyaman, Düzce, Giresun, Uşak, Bartın, Çanakkale, Nevşehir, Zonguldak, Amasya, Edirne, Elazığ, Niğde, Ordu, Yalova, Batman, Karaman, Kırıkkale, Bolu, Kilis, Çorum, Iğdır, Isparta, Şırnak, Erzurum, Ağrı, Karabük, Sinop, Tokat, Kars, Kırşehir, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çankırı, Muş, Rize, Yozgat, Artvin ve Erzincan olmak üzere 72 ilde son iki haftadır uyuşturucuya yönelik operasyonlar düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlara 3 bin 720 ekip, 6 bin 130 personel, 21 hava aracı ve 62 narkotik dedektör köpeği katıldı.

72 ilde uyuşturucu operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu: Bin 933 şüpheli yakalandı 1

Operasyonlar sonucu 927 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 296 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ayrıca bin 933 şüpheli yakalandı.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Ali Yerlikaya uyuşturucu operasyonu
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