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İzmir'deki fabrika patlamasında bir acı haber daha! Kayıp işçinin cansız bedeni bulundu, can kaybı 18'e yükseldi

İzmir'in Aliağa ilçesindki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 17 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili olarak bir acı haber daha geldi. Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay'ın kayıp olarak arandığını belirttiği işçi Güner Gökçe'nin cansız bedeni bulundu. Olayda can kaybı 18'e yükselirken, fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran Kartal’da gözaltına alındı.

İzmir'deki fabrika patlamasında bir acı haber daha! Kayıp işçinin cansız bedeni bulundu, can kaybı 18'e yükseldi

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Yeni Foça yolu üzerindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda dün öğle saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından 17 işçinin cansız bedenine ulaşılırken Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, bugün öğle saatlerinde yaptığı açıklamada bir işçinin kayıp olduğunu belirtti.

İzmir deki fabrika patlamasında bir acı haber daha! Kayıp işçinin cansız bedeni bulundu, can kaybı 18 e yükseldi 1

KAYIP İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI! VEFAT EDENLERİN SAYISI 18'E YÜKSELDİ

Gün içerisinde devam eden çalışmalar sonucunda kayıp işçinin de cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden işçinin Güner Gökçe olduğu tespit edildi. Böylece patlamada yaşamını yitiren işçi sayısı 18'e yükseldi. Gökçe'nin cenazesinin yarın memleketi Erzurum'da Şenkaya ilçesine bağlı Paşalı Köyü Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

İzmir deki fabrika patlamasında bir acı haber daha! Kayıp işçinin cansız bedeni bulundu, can kaybı 18 e yükseldi 2

FABRİKANIN YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran Kartal’da gözaltına alındı.

İzmir deki fabrika patlamasında bir acı haber daha! Kayıp işçinin cansız bedeni bulundu, can kaybı 18 e yükseldi 3
Mehmet Rüştü Başaran

11 KİŞİ HAHAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, "Fabrika müdürü ve işveren vekili, çelikhane müdürü, mekanik bakım şefi, çelikhane şefi, periyodik kontrol mühendisi, bölüm mühendisi, vinç mekanik bakım mühendisi, kalite ve planlama müdürü, idari müdür, şirketin Aliağa şube müdürü ve firmanın yönetim kurulu başkanı olmak üzere 11 kişi hakkında Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiştir. İşçilerimizin ölüm sebebi, adli tıp tarafından yapılan incelemeye göre karbonizasyon derecesinde yanıklara bağlı olarak gerçekleşmiştir. Olayla ilgili Bakanımızın talimatlarıyla ilk andan beri hassasiyetle incelemelerimiz devam etmektedir. Ölen ve yaralanan işçilerimizin haklarına hukukuna sonuna kadar sahip çıkacağız. Soruşturma devam ediyor. Gelişmelerden, ilgili Başsavcılığımız ve Bakanlığımız tarafından kamuoyu ayrıntılı ve şeffaf bir şekilde bilgilendirilecektir" açıklamalarına yer vermişti.

İzmir deki fabrika patlamasında bir acı haber daha! Kayıp işçinin cansız bedeni bulundu, can kaybı 18 e yükseldi 4

Ön bilirkişi raporunun da alındığını söyleyen Tuncay, şunları söylemişti:

"Olay yerinde incelemeler hala devam ediyor. Süreç içerisinde ekstra raporlar da alınacaktır ve bunlar kamuoyuyla paylaşılacaktır. Şu anda bir ön bilirkişi raporu var ve bu rapora göre 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Rapor ilerleyen dönemlerde ayrıntılı olarak kamuoyuyla paylaşılacaktır. Fabrikanın olay yerinin bulunduğu kısmında daha önceden de işçi ölümlerinin olduğuna dair duyumlar ve ihbarlar var. İlgili Başsavcılığımız, geçmişten olay anına kadar olan tüm dönemi ayrıntılı olarak inceliyor. İki ayrı soruşturma var onlarla ilgili. Başsavcılığımız bunları bir bütün halinde değerlendirecek süreç içerisinde. Dosyalar birleşebilir. Mevcut delillere ve durumlara göre yargı makamlarının takdirindedir"
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir fabrika
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