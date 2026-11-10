Yüzlerce market hedef alındı! AB'den İran'a sert mesaj

Avrupa Birliği (AB), Fransa'da ekim ayında yüzlerce süpermarketin soğutma sistemlerini etkileyen siber saldırıların ardından İran'a yönelik yeni yaptırımların gündemde olduğunu açıkladı. Fransa'nın saldırılardan İran'ı sorumlu tutmasının ardından AB, üye ülkelerle koordinasyon içerisinde hızlı ve ortak bir karşılık vermeye hazır olduğunu bildirdi.

AB Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, Avrupa Komisyonunun günlük basın toplantısında Fransa'da meydana gelen siber saldırılar ve İran'a uygulanabilecek yaptırımlara ilişkin soruları yanıtladı.

Fransa ile tam dayanışma içerisinde olduklarını vurgulayan El Anouni, Paris yönetiminin söz konusu saldırıları İran'a atfettiğini hatırlattı.

AB'nin üye ülkelerle gerçekleştirilecek istişarelerin ardından hızlı ve ortak bir yanıt vermeye hazır olduğunu belirten El Anouni, siber güvenliğe yönelik tehditlere karşı mevcut araçların kullanılabileceğini ifade etti.

İRAN'A YENİ YAPTIRIMLAR GÜNDEMDE

AB'nin tüm devletlere siber ortamda kötü niyetli faaliyetlerden uzak durmaları yönündeki çağrısını sürdürdüğünü belirten El Anouni, bu tür saldırılara karşı yaptırımların da yer aldığı siber diplomasi araçlarının kullanılmaya devam edeceğini söyledi.

Yeni siber yaptırımlar üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü açıklayan El Anouni, İran'a hâlihazırda nükleer programı, insan hakları ihlalleri ve seyrüsefer serbestisini engelleyen faaliyetleri nedeniyle kapsamlı yaptırımlar uygulandığını hatırlattı.

YÜZLERCE SÜPERMARKETİN SOĞUTMA SİSTEMİ HEDEF ALINDI

Fransa'da ekim ayında düzenlenen siber saldırılarda yüzlerce süpermarketin soğutma sistemleri hedef alınmıştı.

Sistemlerde meydana gelen aksaklıklar nedeniyle gıda ürünleri bozulurken, işletmelerin maddi zarara uğradığı bildirilmişti.

AVRUPA'NIN 7 ÜLKESİNDE BENZER SORUNLAR YAŞANDI

Fransa'daki saldırıların ardından 2 Kasım'da Belçika, Lüksemburg, İsveç, İrlanda, Hollanda, Finlandiya ve Estonya'daki bazı marketlerin soğutucu ve dondurucularında da benzer arızalar meydana geldiği bildirilmişti.

Soğutma cihazlarının sıcaklıklarının yükselmesi nedeniyle bazı işletmeler, gıda ürünlerini raflardan kaldırmak ve imha etmek zorunda kalmıştı.

BELÇİKA'DAKİ SALDIRILARIN FAİLİ HENÜZ BELİRLENMEDİ

Fransa yönetimi, ülkesindeki siber saldırılardan İran'ı sorumlu tutarken, Belçika'da yaşanan olaylara ilişkin soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

Belçika'daki sorunların İran veya başka bir aktör tarafından gerçekleştirildiğini ortaya koyan herhangi bir kanıta ulaşılamadığı belirtildi.

Ayrıca Belçika'daki olaylarla Fransa'daki siber saldırılar arasında bağlantı bulunduğunu doğrulayacak bir delilin de henüz tespit edilmediği bildirildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır