75 ülkeye kapılarını vizesiz açtı! Türkiye dışarda kaldı

Çin Halk Cumhuriyeti’nin vize politikalarında yaptığı kapsamlı değişiklikler, turistlerin dikkatini yeniden ülkeye yönlendirdi. Çin’e 30 güne kadar vizesiz giriş yapabilen ülke sayısı 74’e çıkarken bu sayı, 16 Temmuz günü Azerbaycan’ın da dahil edilmesiyle 75’e çıkacak.

Türkiye ise, Çin’in doğrudan vize muafiyeti listesinde bulunan 75 ülke arasında bulunmuyor.

Çin Ulusal Göçmenlik İdaresi'nin verilerine göre, 2024 yılının ilk yarısında 20 milyondan fazla yabancı ziyaretçi ülkeye vizesiz giriş yaptı. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla iki katı aşmış durumda. Turistik bölgelerde hala yerli turistlerin yoğunluğu sürerken, yaz sezonuyla birlikte yabancı ziyaretçi sayısında da ciddi bir artış bekleniyor.

LİSTE DAHA DA GENİŞLEDİ

Çin, sert COVID-19 kısıtlamalarının ardından 2023'ün başlarında sınırlarını tekrar turistlere açmış, ancak yıl boyunca ülkeyi sadece 13,8 milyon kişi ziyaret etmişti. Bu sayı, pandemiden önceki son yıl olan 2019’daki 31,9 milyon turistin oldukça altında kalmıştı.

Aralık 2023’te Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İspanya ve Malezya vatandaşlarına vizesiz giriş hakkı tanıyan Çin, zamanla bu listeyi genişletti. Bugün itibarıyla Avrupa'nın büyük bölümü ile Latin Amerika ve Orta Doğu’dan birçok ülke vatandaşına vize muafiyeti uygulanıyor. Ülkelerin yaklaşık üçte ikisine ise bu muafiyet bir yıllık deneme süresi kapsamında verildi.