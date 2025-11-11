HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

75 yaşındaki işçi 6 gündür enkaz altında

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen ve bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, diğer kişinin ise göçük altında kaldığı olayla ilgili yeniden arama ve kurtarma çalışmaları başlatılacak.

75 yaşındaki işçi 6 gündür enkaz altında

Olay, 5 Kasım tarihinde, Fatsa ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Sefaköy’de bulunan Demirtan İnşaat’a ait taş ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rutin çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen patlatmanın ardından saat 16.30 civarında yamaçtan büyük bir kütle kaydı.

Bir kamyon ve bir iş makinesi sürücüleri ile birlikte göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede ekiplerin 20 iş makinesiyle başlattığı arama kurtarma çalışmaları sonucunda göçüğün ardından geçen 5 saatin sonunda iş makinesi operatörü Burak Kilci’nin (25) cansız bedenine ulaşılmıştı.

75 yaşındaki işçi 6 gündür enkaz altında 1

Bölgede zemin hareketliliği devam ediyor

Cenazenin bulunmasının ardından aynı gün Ahmet Şahin (75) isimli şahsı bulmak için devam eden arama ve kurtarma çalışmaları, aynı gün gece saatlerine kadar devam etti. Ancak bölgedeki heyelan riski nedeniyle çalışmalara gece saatlerinde ara verilmişti.

75 yaşındaki işçi 6 gündür enkaz altında 2

Olay gününden 1 gün sonra çalışmalara ara verilmişti

6 Kasım tarihi sabah saatlerinde yeniden başlayan arama ve kurtarma çalışmaları, iş makinelerinin yardımıyla devam etti. Yaklaşık 1 saat boyunca, iş makineleri ve arama kurtarma ekiplerinin katılımı ile yapılan çalışmaların ardından alandaki çalışmalara, saat 09.45 itibarıyla kütle hareketliliğin devam etmesi ve alanın riskli olması nedeniyle ara verildi.

Çalışmaların kısa süre içerisinde yeniden başlaması bekleniyor

Ekiplerin sonraki aşamada bölgede yaptığı incelemelerde Ahmet Şahin’in kullandığı kamyon enkazının yerinin tespit edildiği ancak AFAD’dan gelecek olan özel ekip ile çalışmaların yeniden başlayacağı öğrenildi. Çalışmaların, kısa süre içerisinde yeniden başlaması bekleniyor.

75 yaşındaki işçi 6 gündür enkaz altında 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnegöl Belediyesi’nden 3 bölgede asfalt hamlesiİnegöl Belediyesi’nden 3 bölgede asfalt hamlesi
Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 3 tutuklamaKahramanmaraş’ta uyuşturucuya 3 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
Ordu Fatsa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'deki 4.9'luk deprem sonrası çarpıcı açıklama

Balıkesir'deki 4.9'luk deprem sonrası çarpıcı açıklama

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahis oynayan futbolcular var! Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı... Oyuncuları kaç maç ceza bekliyor? İşte o kural!

Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahis oynayan futbolcular var! Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı... Oyuncuları kaç maç ceza bekliyor? İşte o kural!

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

İslam Memiş'ten altın çıkışı! 'Tam olarak bitmedi' Bu hafta için fiyat verdi

İslam Memiş'ten altın çıkışı! 'Tam olarak bitmedi' Bu hafta için fiyat verdi

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.