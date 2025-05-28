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8.3 milyar TL’lik hesap hareketliliği! 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Tek tek yakalandılar…

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde düzenlenen operasyonlarda 8,3 Milyar TL'lik hesap hareketi bulunan 144 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

8.3 milyar TL’lik hesap hareketliliği! 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Tek tek yakalandılar…

Bakan Yerlikaya resmi X hesabından 9 ilde düzenlenen "yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemlerine girme" suçlarına yönelik olarak gerçekleşen operasyonlar hakkında bilgi verdi. Operasyonda 8,3 Milyar TL’lik hesap hareketi bulunan 144 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

9 ilde "Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemlerine Girme" suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlediğimiz operasyonlarda; banka hesaplarında 8,3 Milyar TL’lik hesap hareketi bulunan 144 şüpheli yakalandı!

Şüphelilerden; 89'u TUTUKLANDI. 33'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, Mersin, Giresun, Hatay, Kastamonu, Bursa, Eskişehir, Adana ve Bilecik'te düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

  • İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatmak ve yasa dışı para transferlerine aracılık etmek,

  • Sosyal medya platformları üzerinden sahte kiralık ev ve araç satış ilanı vererek vatandaşlarımızı dolandırmak,

  • Sahte piyango biletlerini sosyal medya hesaplarında satarak bahis ve şans oyunu oynatmak,

  • İnternet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak kişisel bilgileri ele geçirmek ve

  • Sosyal medya platformları üzerinden düşük faizli kredi ilanı vererek kişisel bilgileri ele geçirip banka hesaplarındaki varlıkları kendi hesaplarına aktararak vatandaşlarımızı dolandırmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucunda; çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.🇹🇷

Sanal dünyadaki güvenliğimiz için siber devriyelerimiz 7/24 görev başında. Dijital suçlarla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz!Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya yasa dışı bahis cezası
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