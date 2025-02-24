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8 Afgan'ın yaşadığı evde ortalık kan gölüne döndü: 5 çocuğun gözü önünde anne babalarını öldürdü!

24.02.2025 08:40
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Karabük'te Afganistan uyruklu 8 kişinin olduğu evde korkunç bir cinayet işlendi. 29 yaşındaki Norooz Ahmedi, dün gece evdeki kardeşiyle yengesini silahla vurarak öldürdü. Ortalığın kan gölüne döndüğü sırada evde 5 çocuğun olduğu öğrenildi. 5 çocuğu anne babasından koparan zanlı başka bir ilçede yakalandı.

8 Afgan'ın yaşadığı evde ortalık kan gölüne döndü: 5 çocuğun gözü önünde anne babalarını öldürdü!

Karabük evde gerçekleşen aile katliamını konuşuyor. Evden silah sesleri duyan komşular ekiplere ihbar verince evdeki korkunç manzara ortaya çıktı. Kardeşiyle yengesini öldüre zanlı Eskipazar'da kıskıvrak yakalandı. Evdeki 5 çocuk ise koruma altına alındı.

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KARDEŞİYLE YENGESİNİ ÖLDÜRDÜ

Edinilen bilgiye göre, olay saat 22.00 sıralarında Yeşil Mahalle Kavşak Sokak'ta bulunan 5 katlı Şirin Apartmanı'nın son katında meydana geldi.

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Aynı evde yaşayan 29 yaşındaki Norooz Ahmedi, henüz belirlenemeyen bir nedenle kardeşi Kurban Ali Ahmedi (25) ile yengesi Leeqa Azemi'yi (27) kafalarından silahla vurdu.

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Komşuların evden silah sesleri gelmesi üzerine yaptıkları ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edilirken, yapılan kontrollerde Kurban Ali ve Leeqa'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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BAŞKA İLÇEYE KAÇMIŞ

Olayın ardından cinayet zanlısı ticari taksi ile Eskipazar ilçesi istikametine kaçarken, Asayiş ekipleri ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin zanlının kaçtığı ticari taksi sürücüsüne ulaşmasının ardından zanlının Eskipazar ilçesinde indiği belirlendi.

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Karabük'ten yola çıkan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ilçede zanlıyı kısa sürede cinayet silahıyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

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Ekipler tarafından gözaltına alınan cinayet zanlısı Karabük'te bulunan özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere Cinayet Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRMÜŞ

Öte yandan cinayet sırasında evde ölen Kurban Ali Ahmedi ile Leeqa Azami'nin 2, zanlı Nooroz Ahmedi ve diğer kardeşlerine ait 3 çocuk olmak üzere yaşları 2 ile 5 arasında değişen toplam 5 çocuk bulunduğu belirlendi. 5 çocuk evden alınarak polis ekipleri tarafından koruma altına alındı.

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Karabük Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse de olay yerine gelerek incelemelerde bulunurken, silahla vurularak hayatını kaybeden Afgan uyruklu karı kocanın cansız bedenleri cenaze aracına konularak otopsi yapılmak üzere Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Afgan Karabük Afganistan
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