CHP Mansur Yavaş'a 'açık kapı' bıraktı! "Ne olacağı belli olmaz, belki yine geri gelir"

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa ettikten sonra siyasi kariyerine bağımsız olarak devam etme kararı sonrası kulislerde hareketlilik yaşanıyor. Bir yanda YENİ Parti'ye geçeceği iddia edilen Yavaş'la ilgili CHP'li kurmaylardan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

'CHP'YE KATILABİLİR' İMASI

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, CHP kurmayları Yavaş’ın istifasının partiyle ilişkileri açısından yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirtirken, siyasette şartların değişebileceğine dikkat çekerek Yavaş’ın ileride CHP’ye yeniden katılabileceği değerlendirmesinde bulundu.

CHP’li yöneticiler, “Bugünden yarının hesabını yapmak doğru değil. Siyasette şartlar değişir, insanlar yeniden bir araya gelebilir. Mansur Bey, 2014’te aday oldu, 2016’da istifa etti, 2018’de geri geldi, 2019’da seçildi. Ne olacağı belli olmaz, belki sonra yine geri gelir” ifadelerini kullandı.

YAVAŞ'IN DÖNÜŞÜ KOLAY OLMAYABİLİR

Kurmaylar, Mansur Yavaş’ın olası bir dönüşünün geçmişteki sürece kıyasla daha farklı olabileceğini de belirtti. Parti yöneticileri, Yavaş’ın yeniden CHP’ye katılmasının o günkü parti yapısına ve siyasi şartlara bağlı olacağını vurgulayarak, “Ama bu sefer dönüşünü Parti Meclisi kabul eder mi, bilemeyiz. O günün şartlarında kimler olur, parti nasıl bir yapıda bulunur, bunları şimdiden kimse bilemez” değerlendirmesini yaptı.

“SİYASETİN İÇİNDE KALACAK”

Mansur Yavaş’ın istifa açıklamasında kullandığı “tavanda değil, tabanda birleşme” mesajı da CHP kulislerinde değerlendirildi. Bazı parti yöneticileri, bu sözlerin Yavaş’ın siyasi hayatına tamamen nokta koymadığı şeklinde yorumlanabileceğini belirtti.

Kurmaylar, “Bu sözleri söylemeseydi tamamen jübile yaptı denirdi” değerlendirmesinde bulundu.

Yavaş’ın açıklamasının, ilerleyen süreçte farklı siyasi aktörlerle ortak bir zeminde hareket etme ihtimalini açık tuttuğunu belirten bazı CHP yöneticileri, “Bu açıklama, önümüzdeki dönemde siyasetin içinde kalacağını ve kendisine bir alan açacağını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yavaş’ın partiden ayrılmasını istemediği de kulislerde dile getirildi. CHP’li kurmaylar, “Kemal Bey Mansur Bey’in gitmesini istemezdi ama Mansur Bey de kalmak için bir şey yapmadı” ifadelerini kullandı.