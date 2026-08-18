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8 farklı kaynak doğruladı! İşte Pentagon'un planı: 40 bin asker yer alıyor

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Körfez planı ortaya çıktı. Buna göre ABD, İran'la savaşın sona ermesinin ardından Körfez'deki ABD askeri varlığını azaltmayı değerlendirdiği iddia edildi. Orta Doğu'daki ABD askeri operasyonlarını yürüten CENTCOM komutasında, Ürdün'den Umman'a kadar uzanan bölgede yer alan yaklaşık 20 üssünde 40 bin ABD askeri görev yapıyor.

8 farklı kaynak doğruladı! İşte Pentagon'un planı: 40 bin asker yer alıyor

Washington Post (WP) gazetesinin konuyla ilgili yetkililer ve diğer uzmanlar dahil 8 kaynağa dayandırdığı haberine göre, Pentagon, Körfez'deki askeri varlığını azaltmayı değerlendiriyor.

ERKEN BİR İNCELEME OLDUĞU AKTARILDI

Pentagon'un politika ofisi, henüz resmi inceleme düzeyinde olmayan analizinde, İran'la savaşın sona ermesinin ardından farklı Körfez ülkelerine yayılmış olan askeri varlığın azaltılmasına yönelik projeksiyonları inceliyor.

8 farklı kaynak doğruladı! İşte Pentagon un planı: 40 bin asker yer alıyor 1

Söz konusu incelemeyi Genelkurmay Başkanlığı ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da yakından takip ediyor ve CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper süreci bizzat izliyor.

Bir ABD'li yetkili, görüşmelere katılan Cooper'ın, ABD birliklerinin Basra Körfezi'nden batıya kaydırılması olasılığı konusundaki tartışmaları desteklediğini söyledi.

Söz konusu analizin, Pentagon'un politikası haline gelebilmesi için öncelikle üst makamlardan onay alması gerektiğini belirten ABD'li yetkililer, şu aşamada bu analizin erken bir inceleme seviyesinde olduğunu ifade etti.

8 farklı kaynak doğruladı! İşte Pentagon un planı: 40 bin asker yer alıyor 2

40 BİN ASKER BULUNUYOR

Haberde, Pentagon'un değerlendirdiği kilit konulardan birinin, aylar süren İran saldırıları nedeniyle ABD'nin denizaşırı askeri üslerinin ağır hasar gördüğü Basra Körfezi'nden askerlerin çekilip çekilmeyeceği olduğu belirtildi.

Bir diğer önemli başlığın ise bölgede hasar gören ABD üslerinin yeniden inşa edilip edilmeyeceği konusu olduğu aktarıldı.

Orta Doğu'daki ABD askeri operasyonlarını yürüten CENTCOM komutasında, Ürdün'den Umman'a kadar uzanan bölgede yer alan yaklaşık 20 üssünde 40 bin ABD askeri görev yapıyor.

Bahreyn, ABD Beşinci Filo'nun karargahına ev sahipliği yaparken, Kuveyt gibi diğer ülkeler de Kara Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri varlıklarını barındırıyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Orta Doğu
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