8 gündür her yerde aranıyordu! Cansız bedeni iş yerindeki kuyudan çıktı... Cinayet şüphesini güçlendiren detay

Fatih'te bulunan bir iş yerinden gelen koku mahalleliyi rahatsız etti. Rahatsız edici koku sonrası mahalleli durumu ekiplere bildirdi. İş yerinde yapılan incelemelerde kuyunun içinde bir erkek cesedi bulundu. Cesedin ise 8 gündür kayıp olarak aranan Sedat Dereli'ye ait olduğu belirlendi. Dereli'nin kaybolduğu gün dükkan sahibi de ortalıktan kaybolurken, bu durum cinayet şüphesini güçlendirdi.

Fatih'te inşaat malzemeleri satan bir iş yerinden gelen ağır koku, mahalle sakinlerini şüphelendirdi. Mahalleli kötü koku üzerine durumu ekiplere bildirdi.

8 GÜNDÜR ARANIYORDU! CESEDİ İŞ YERİNDEKİ KUYUDAN ÇIKTI

Ekol TV muhabiri İremnaz Aksoy'un aktardıklarına göre ihbar üzerine olay yerine ekipler yönlendirildi. Polis ekipleri dükkan içerisinde yaptıkları incelemelerde kuyuda bir erkek cesedi buldu. Cesedin ise 8 gündür kayıp olarak aranan Sedat Dereli'ye ait olduğu belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri, çalışmalarını tamamladıktan sonra Dereli'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan bölge esnafı Dereli'nin çevredeki esnafla samimi olduğu ve zamanının çoğunu bu bölgede geçirdiği öğrenildi. Bir esnaf, Dereli'nin daha önce bir oto tamircisinde çalıştığını ancak sonradan işten ayrıldığını, araç alım satımı gibi işlerle uğraştığını aktardı.

CANSIZ BEDENİNİN BULUNDUĞU DÜKKAT SAHİBİYLE ORTAK İŞ YAPIYORMUŞ

Öte yandan, Dereli'nin cansız bedeninin bulunduğu dükkanın sahipleriyle ortak işler yaptığı da öne sürüldü. Esnaf, cesedin yaklaşık bir haftadır kuyuda olduğunu aktararak uzun süredir rahatsız edici kokular geldiğini de belirtti.

DERELİ KAYBOLDUKTAN SONRA DÜKKAN SAHİBİ DE ORTALIKTAN KAYBOLMUŞ

Ayrıca, Dereli için kayıp ihbarını veren kişinin ise dükkan sahibinin oğlu olduğu ifade edildi. Mahalle esnafı, Dereli'nin kaybolduğu tarihten itibaren dükkan sahibinin de ortalarda olmadığını söyledi. Ortalıklarda gözükmeyen dükkan sahibinin ise tatile çıktığı iddia edilmiş.

CİNAYET ŞÜPHESİ

Bu durum, olayla ilgili şüpheleri artırırken, dükkan sahibi ve oğluyla Sedat Dereli'nin ortak araç alım satımı yaptıkları iddiası da soruşturmanın seyrini değiştirebilecek önemli bir detay olarak öne çıktı. Sedat Dereli'nin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu'nun yapacağı detaylı incelemeler sonucunda kesinlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, çevredeki esnafın verdiği bilgiler ve dükkan sahibinin olay sonrası ortadan kaybolması, cinayet şüphesini güçlendiriyor.

(Fotoğraflar: DHA)

