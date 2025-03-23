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  4. 8 gündür yaşam mücadelesi veriyordu... Balkondan düşen Çınar hayatını kaybetti

8 gündür yaşam mücadelesi veriyordu... Balkondan düşen Çınar hayatını kaybetti

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
23.03.2025 17:44
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Edirne'nin Keşan ilçesinde hava almak için çıktığı apartmanın 3’üncü katındaki balkonundan düşen Çınar Kaya (14), 8 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

8 gündür yaşam mücadelesi veriyordu... Balkondan düşen Çınar hayatını kaybetti

Olay, 15 Mart günü, saat 16.30 sıralarında, İspat Cami Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydan geldi. Hava almak için apartmanın 3’üncü katındaki balkona çıkan 8’inci sınıf öğrencisi Çınar Kaya, bir anda dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kaya, ilk müdahalesinin ardından Edirne’deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

8 gündür yoğun bakım ünitesinde yaşam müdahalesi veren Çınar Kaya, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Kaya’nın cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

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Edirne Çınar balkon hayatını kaybetti
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