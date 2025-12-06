HABER

8 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu! 10 tutuklama

Muğla merkezli 8 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheliden 10'u tutuklandı.

8 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu! 10 tutuklama

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekiplerince Muğla merkezli, Gaziantep, Bursa, Balıkesir, İzmir, İstanbul, Kocaeli ve Rize'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan 29 kişi gözaltına alındı. Fethiye'ye getirilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılık, 12 şüpheliyi ifadelerinin ardından salıverirken, 17 şüpheliyi ise mahkemeye sevk etti. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 6 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Muğla
