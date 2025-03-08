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  4. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Bin 382 kız öğrenciye hijyen desteği

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Bin 382 kız öğrenciye hijyen desteği

08.03.2025 17:14
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde anlamlı bir projeye imza attı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden belediye, kadınların gücünü desteklemek amacıyla, 8 Mart tarihinde başlattığı projeyle 1.382 kız öğrenciye hijyen desteği sağlayacak. Proje kapsamında, Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan 1.382 kadın personel adına, ihtiyaç duyan kız öğrencilere hijyen ürünleri temin edilecek.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Bin 382 kız öğrenciye hijyen desteği

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde sosyal belediyecilik anlayışını güçlendiren örnek bir projeye daha imza attı. Kadınların desteklenmesi ve toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla belediyede çalışan Bin 382 kadın personel adına, Bin 382 kız öğrenciye hijyen desteği sağlanacak.

BÜYÜKŞEHİR’DEN ÖRNEK HİJYEN DESTEĞİ

Büyükşehir Belediyesi, kız öğrenciler için başlattığı "Hijyen Destek Paketi" projesi ile kız öğrencilerin ekonomik yükünü hafifletmeyi, toplumsal farkındalık oluşturmayı ve en önemlisi hijyen kitlerine ulaşmada yaşanan yoksunluğu hafifletmeyi hedefliyor. Hijyen desteğinden yararlanmak isteyen kız öğrenciler 444 48 01 numaralı hattı arayarak veya https://forms.gle/jQGURNbf4i2Rasq9A web adresinden form doldurarak kayıt yaptırabilir.

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BAŞKAN ARAS: "KADINLARI, GENÇLERİ VE ÇOCUKLARI DESTEKLEYEN PROJELER ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, her kesimin ihtiyacına yönelik projeler üretmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle genç kızların hijyen ürünlerine erişimde yaşadığı zorlukları göz önünde bulundurarak ‘Hijyen Destek Paketi’ projemizi hayata geçirdik. Amacımız, genç kızların eğitim hayatında hijyen ürünlerine erişim konusundaki sıkıntılarını hafifletmek, onların daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde hayatlarına devam etmelerini sağlamak. Çünkü biliyoruz ki her kız çocuğu, sağlıklı bir gelişim hijyen şartlarında yaşama hakkına sahiptir. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, kadınları, gençleri ve çocukları destekleyen projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Muğla Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
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