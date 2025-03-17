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  4. 8 metreden düşen işçiler yaralandı! Soruşturma başlatıldı

8 metreden düşen işçiler yaralandı! Soruşturma başlatıldı

17.03.2025 16:36
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Mardin’in Nusaybin ilçesinde cami inşaatının iskelesi çöktü, 8 metreden düşen 2 işçi ağır yaralandı.

8 metreden düşen işçiler yaralandı! Soruşturma başlatıldı

Olay, Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Çatalözü Mahallesi’nde meydana geldi. Cami inşaatında çalışan isimleri öğrenilmeyen 2 işçi, kubbenin ahşap iskelesinin çökmesiyle yaklaşık 8 metreden düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İşçiler itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kalasların arasından çıkarılıp ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İşçilerin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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İşçi
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