80 milyon TL'lik meselede iki iş insanı da öldü! İş yerindeki tartışma sonrası ortalık kan gölüne döndü

İstanbul'da korkunç bir olay yaşandı. İş yerinde tartıştığı iş insanını silahla öldüren kişi intihar etti. Olayın perde arkasında 80 milyon liralık alacak meselesi olduğu ortaya çıktı.

80 milyon TL'lik meselede iki iş insanı da öldü! İş yerindeki tartışma sonrası ortalık kan gölüne döndü

Erdal Özlek (44), dün aralarındaki alacak meselesini konuşmak üzere Şahintepe Mahallesi Muratdere Caddesi'ndeki İstanbul Gıda Toptancılar Çarşısı'nda iş yeri bulunan Hakan Selçuk Candar'ın (58) yanına gitti.

SİLAH SESLERİ DUYULDU; KORKUNÇ MANZARAYA POLİSLER GİTTİ

İçeriden silah sesleri duyulması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İş yerinde silahla vurulan iki kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

80 milyon TL lik meselede iki iş insanı da öldü! İş yerindeki tartışma sonrası ortalık kan gölüne döndü 1

Ekiplerce yapılan çalışmada Candar'ın Özlek'i vurduğu ve aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

80 milyon TL lik meselede iki iş insanı da öldü! İş yerindeki tartışma sonrası ortalık kan gölüne döndü 2

80 MİLYON TL'LİK ALACAK MESELESİ

Hayatını kaybeden iki kişinin peynircilikle uğraştıkları ve aralarında yaklaşık 80 milyon liralık alacak meselesinin bulunduğu öğrenildi.

80 milyon TL lik meselede iki iş insanı da öldü! İş yerindeki tartışma sonrası ortalık kan gölüne döndü 3

Özlek ile Candar'ın cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

