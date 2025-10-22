HABER

81 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu! 169 organizatör yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı son dakika açıklamasında “132’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 169 göçmen kaçakçılığı organizatörü, 430 bin 454 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı uygulamalarda 783 düzensiz göçmen yakalandığını duyurdu.

Taner Şahin

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından 81 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik dün düzenlenen denetimlerimizde;

132’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 169 göçmen kaçakçılığı organizatörü, 430 bin 454 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı uygulamalarda 783 düzensiz göçmen yakalandı!

Göç İdaresi Başkanımız, EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanımız, Jandarma Genel Komutanlığımız ve Sahil Güvenlik Komutanlığımız koordinesinde; Polislerimiz, Jandarmamız, Sahil Güvenliklerimizce;

-27 bin 347 personel,
-8 bin 690 ekip ile
-5 bin 761 noktada;

  • 6 bin 897 umuma açık yer,
  • 3 bin 892 metruk bina,
  • 457 terminal kontrol edildi.

Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

