Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Olay, bugün Samsun'un Bafra ilçesi Derbent Barajı Boğazkale Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, şüphe üzerine park halindeki otomobilin yanına gitti.

BAŞLARINDAN VURULMUŞ BULUNDULAR

Ekipler otomobilde 2 kişiyi tabancayla başlarından vurulmuş halde buldu. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kimlik kontrollerinde cesetlerin Sezer A. ile bir süre önce boşandığı eski eşi Merve Ş.'ye ait olduğu tespit edildi.

Boşanan çiftin bir çocuklarının bulunduğu ve Sezer Alnıaçık'ın ailesinin 8 gün önce oğulları için kayıp başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.