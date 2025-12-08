Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Olay, bugün Samsun'un Bafra ilçesi Derbent Barajı Boğazkale Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, şüphe üzerine park halindeki otomobilin yanına gitti.
Ekipler otomobilde 2 kişiyi tabancayla başlarından vurulmuş halde buldu. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kimlik kontrollerinde cesetlerin Sezer A. ile bir süre önce boşandığı eski eşi Merve Ş.'ye ait olduğu tespit edildi.
