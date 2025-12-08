HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Samsun'da acı olay! 28 yaşındaki genç intihar etti

Samsun'un Bafra ilçesinde evde doğal gaz borusuna asılı bulunan genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin 4 yıllık evli olduğu ve 1 yaşında çocuğu olduğu öğrenildi.

Samsun'da acı olay! 28 yaşındaki genç intihar etti

Olay, İsaklı Mahallesi İtfaiye Sokak'ta 3 katlı binanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eve gelince kapıyı açamayan kadın telefonla eşi K.K.'yi (28) aradı ancak ulaşamayınca kapıyı açtırmak için çilingir çağırdı. Çilingirin kapıyı açması ile içeri giren kadın, kocasını doğal gaz borusuna asılı halde buldu. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İpten alınan K.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

4 YILLIK EVLİ VE 1 ÇOCUĞU VARDI

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden gencin 4 yıllık evli olduğu ve 1 yaşında çocuğu olduğu öğrenildi.

Samsun da acı olay! 28 yaşındaki genç intihar etti 1

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulunduSamsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu
Mersin'de sır olay! Cansız bedeni 30 metre aşağıda bulunduMersin'de sır olay! Cansız bedeni 30 metre aşağıda bulundu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İntihar Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Baskın sırasında ateş açıldı! Acı haber geldi: 1 polisimiz şehit oldu

Baskın sırasında ateş açıldı! Acı haber geldi: 1 polisimiz şehit oldu

'Asrın kışı geliyor' Meteorologlar tarihi soğuklar bekliyor

'Asrın kışı geliyor' Meteorologlar tarihi soğuklar bekliyor

Süper Lig'de sıralama değişti! Trabzonspor, Göztepe'yi yenerek Fenerbahçe'yi geçti ve ikinci sıraya yerleşti

Süper Lig'de sıralama değişti! Trabzonspor, Göztepe'yi yenerek Fenerbahçe'yi geçti ve ikinci sıraya yerleşti

Blok3, Ati242, Çakal konserlerini tek tek iptal etti! Açıklama yayınladı

Blok3, Ati242, Çakal konserlerini tek tek iptal etti! Açıklama yayınladı

Antalya'da yine deprem: Bu seferki daha büyük!

Antalya'da yine deprem: Bu seferki daha büyük!

2026'ya bırakmayın! Emlak ve tapu harcı zamlanıyor

2026'ya bırakmayın! Emlak ve tapu harcı zamlanıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.