'Asrın kışı geliyor' uyarısı: Meteoroloji uzmanları Avrupa'da tarihi soğuklar bekliyor

Avrupalı meteorologlar, zayıflayan kutup girdabının bu kış kıtayı olağanüstü soğuklarla karşı karşıya bırakabileceği konusunda uyardı. Uzmanlara göre yılbaşı sonrası Avrupa'yı 1978-79 dönemindeki 'asrın kışına' benzer sert bir soğuk dalgası vurabilir.

Noel döneminin ılık geçmesi beklenirken, yeni yılın hemen ardından Arktik kökenli güçlü bir soğuk dalgasının Avrupa'ya inme ihtimali meteorologlar tarafından yüksek görülüyor.

Avrupa’da bu kış olağanüstü hava koşulları yaşanabileceğine dair uyarılar artıyor. Euronews’in aktardığına göre meteorologlar, kutup girdabının normalden çok daha zayıf seyretmesinin Arktik soğuklarını kıtaya taşıyabileceğini belirtiyor. Aynı atmosferik yapı, 1978-1979 yıllarında Avrupa’da 'yüzyılın kışı' olarak bilinen tarihi fırtınalara yol açmıştı.

YILBAŞI ILIK GEÇECEK

Noel ve yılbaşı dönemi görece ılık geçecek ancak Avrupa Meteoroloji Merkezi, yeni yılın hemen ardından soğukların hızla bastırmasını bekliyor. ABD’nin Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) ise Aralık ayının genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini öngörürken, bunun geçici bir ılımanlaşma olduğunu ve kısa süre içinde sert soğukların devreye girebileceğini vurguluyor.

YOLLAR UZUN SÜRE BUZLA KAPLANABİLİR

Özellikle ocak ayına yönelik modellerde belirsizlik bulunsa da EFFIS sistemi, Avrupa'nın bazı bölgelerinde düşük sıcaklıklar ve yağış azalması ihtimalinin ağır bastığını gösteriyor. Bu senaryo gündüz sakin, geceleri ise yoğun sis ve şiddetli don anlamına geliyor. Uzmanlar, bu koşulların yolların uzun süre buzla kaplı kalmasına neden olabileceği konusunda uyarıyor.

GEÇMİŞTE BİRÇOK SERT KIŞIN BAŞLANGICIYDI

Meteorologlar ayrıca kış ortasında yaşanabilecek ani atmosferik bozulmaların Arktik soğuğunu çok hızlı bir şekilde Avrupa’ya taşıyabileceğini belirtiyor. Bu mekanizma, geçmişte birçok sert kışın başlangıcında etkili olmuştu.

DAHA SOĞUK VE YAĞIŞLI AVRUPA

NOAA'nın açıklamalarına göre yıl, La Nina etkisi altında geçiyor ve bu durum 2026 başlarına kadar sürecek.

La Nina genellikle, Batı Avrupa'da daha düşük sıcaklıklar ve daha nemli ve yağışlı hava koşulları getiriyor. Bu, özellikle Alpler için şiddetli kar yağışı ihtimalinin artması işaretini veriyor.

