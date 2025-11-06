HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

81 ilde sahte alkol operasyonu: 179 gözaltı, 30 bin 836 şişe sahte içki! İçişleri Bakanı: "Ölümcül bir tuzaktır"

İçerik devam ediyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda 13 yasa dışı imalathanenin ortaya çıkarıldığını, 179 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. Detaylar haberimizde...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 13 yasa dışı alkollü içki imalathanesinin deşifre edildiğini açıkladı.

81 ilde sahte alkol operasyonu: 179 gözaltı, 30 bin 836 şişe sahte içki! İçişleri Bakanı: "Ölümcül bir tuzaktır" 1

81 İLDE ALKOLLÜ İÇKİ KAÇAKÇILIĞI VE SAHTECİLİK OPERASYONU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 81 ilde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik dün operasyonlar düzenlediğini açıkladı.

81 ilde sahte alkol operasyonu: 179 gözaltı, 30 bin 836 şişe sahte içki! İçişleri Bakanı: "Ölümcül bir tuzaktır" 2

ŞÜPHELİLER HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI

Operasyonlarda 30 bin 836 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 16 bin 888 litre etil alkol ile 4 bin 564 litre sahte alkollü içki ele geçirildi. 13 yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi. 179 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.

81 ilde sahte alkol operasyonu: 179 gözaltı, 30 bin 836 şişe sahte içki! İçişleri Bakanı: "Ölümcül bir tuzaktır" 3

"ÖLÜMCÜL BİR TUZAKTIR"

Bu ürünleri ele geçirerek, sahte ve kaçak alkol üretimiyle vatandaşların canına ve sağlığına zarar verilmesinin engellediğini belirten Yerlikaya, “Sahte alkol üretimi sadece bir suç değil, toplum sağlığını tehdit eden ölümcül bir tuzaktır. Bu ürünleri piyasaya sürenler hem vatandaşlarımızın sağlığını hem de hayatını hiçe saymaktadır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. ‘Biz Gereğini Yaparız’ Emeği geçenleri tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

81 ilde sahte alkol operasyonu: 179 gözaltı, 30 bin 836 şişe sahte içki! İçişleri Bakanı: "Ölümcül bir tuzaktır" 4

81 ilde sahte alkol operasyonu: 179 gözaltı, 30 bin 836 şişe sahte içki! İçişleri Bakanı: "Ölümcül bir tuzaktır" 5

81 ilde sahte alkol operasyonu: 179 gözaltı, 30 bin 836 şişe sahte içki! İçişleri Bakanı: "Ölümcül bir tuzaktır" 6Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meteoroloji uyardı: 30 şehirde sağanak yağış bekleniyor! Bu illerde yaşayanlar dikkat!Meteoroloji uyardı: 30 şehirde sağanak yağış bekleniyor! Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Son dakika! Gazeteci Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan emniyete götürülüyor... Telefonlarına el konulduSon dakika! Gazeteci Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan emniyete götürülüyor... Telefonlarına el konuldu

Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı kaçakçılık operasyonu sahte alkol içişleri bakanlığı son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Son dakika... CHP lideri Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı!

Son dakika... CHP lideri Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son haline yorum yağdı

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son haline yorum yağdı

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Japonların gözdesi! Fiyatı 1000 TL 'Eskiden değeri bilinmezdi, topluyorum satıyorum'

Japonların gözdesi! Fiyatı 1000 TL 'Eskiden değeri bilinmezdi, topluyorum satıyorum'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.