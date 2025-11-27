HABER

81 ilin 80'inde bekleniyor: Kar için İstanbul'a tarih verildi

Soğuk havaların kendini göstermeye başlamasıyla Meteoroloji'den vatandaşlara kritik uyarı yapıldı. Son verilere göre pazar günü için 81 ilin 80'ine yağış uyarısı yapıldı. Yağış beklenmeyen tek il duyuruldu. Öte yandan 'İstanbul'a kar ne zaman gelecek?' sorusu da Meteroloji tarafından yanıtlandı. İşte ülke genelinde 5 günlük hava durumu...

Ufuk Dağ

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyordu. Vatandaş soğuk havanın ne zaman geleceğini merak ederken Meteorloji yayınladığı verilerle bu soruya ışık tuttu. Kasım ayının son günlerine gelinirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde hava sıcaklıklarında düşüş olacağını belirterek, yağmur ve kar yağışı uyarısında bulundu.

81 İLİN 80'İNDE BEKLENİYOR

MGM'nin internet sitesinde yer verilen 5 günlük hava tahmin raporuna göre 30 Kasım pazar günü için Edirne dışında 80 ilde yağmur beklentisine yer verilirken, 1 Aralık pazartesi ise 13 ilde hafif kar yağışı görülebileceği uyarısında bulunuldu.

SON 10 YILIN EN SOĞUK KIŞI GELİYOR

Meteoroloji uzmanları, mevcut tahmin haritalarına göre bu kışın son 10 yılın en yağışlı kış mevsimi olabileceğini belirtirken, 20 Aralık itibarıyla aralarında İstanbul'un da olduğu birçok büyükşehirde beyaz örüntünün hakim olması bekleniyor.

Meteoroloji'nin haritasına göre pazartesi itibarıyla kar yağışı beklenen 13 şehir şu şekilde:

  • Sivas
  • Gümüşhane
  • Erzincan
  • Bingöl
  • Erzurum
  • Muş
  • Bitlis
  • Hakkari
  • Van
  • Ağrı
  • Kars
  • Ardahan
  • Bayburt

ADIM ADIM ETKİSİ ARTACAK

Cuma ve cumartesi günleri Türkiye'nin İç Anadolu ve Doğu kesiminde güneşli havanın etkili olması bekleniyor. Pazar günü itibarıyla ülkenin tamamını kaplayacak yağışlı hava dalgası, pazartesi sabahı birçok şehirde kar yağışına dönüşecek.

Türkiye'nin batı kesiminde ise yağışların kesintisiz olarak 4 gün devam etmesi bekleniyor. Perşembe gecesi başlayan sağanak yağışlar, pazartesi sabah saatlerine kadar Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'in bütününde aralıksız olarak devam edecek.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
