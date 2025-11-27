81 ilin 80'inde bekleniyor: Kar için İstanbul'a tarih verildi

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyordu. Vatandaş soğuk havanın ne zaman geleceğini merak ederken Meteorloji yayınladığı verilerle bu soruya ışık tuttu. Kasım ayının son günlerine gelinirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde hava sıcaklıklarında düşüş olacağını belirterek, yağmur ve kar yağışı uyarısında bulundu.

81 İLİN 80'İNDE BEKLENİYOR

MGM'nin internet sitesinde yer verilen 5 günlük hava tahmin raporuna göre 30 Kasım pazar günü için Edirne dışında 80 ilde yağmur beklentisine yer verilirken, 1 Aralık pazartesi ise 13 ilde hafif kar yağışı görülebileceği uyarısında bulunuldu.

SON 10 YILIN EN SOĞUK KIŞI GELİYOR

Meteoroloji uzmanları, mevcut tahmin haritalarına göre bu kışın son 10 yılın en yağışlı kış mevsimi olabileceğini belirtirken, 20 Aralık itibarıyla aralarında İstanbul'un da olduğu birçok büyükşehirde beyaz örüntünün hakim olması bekleniyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Şehir Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

Meteoroloji'nin haritasına göre pazartesi itibarıyla kar yağışı beklenen 13 şehir şu şekilde:

Sivas

Gümüşhane

Erzincan

Bingöl

Erzurum

Muş

Bitlis

Hakkari

Van

Ağrı

Kars

Ardahan

Bayburt

ADIM ADIM ETKİSİ ARTACAK

Cuma ve cumartesi günleri Türkiye'nin İç Anadolu ve Doğu kesiminde güneşli havanın etkili olması bekleniyor. Pazar günü itibarıyla ülkenin tamamını kaplayacak yağışlı hava dalgası, pazartesi sabahı birçok şehirde kar yağışına dönüşecek.

Türkiye'nin batı kesiminde ise yağışların kesintisiz olarak 4 gün devam etmesi bekleniyor. Perşembe gecesi başlayan sağanak yağışlar, pazartesi sabah saatlerine kadar Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'in bütününde aralıksız olarak devam edecek.