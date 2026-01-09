HABER

Yer: Bursa! Korkutan patlama: Araçlar ve evler zarar gördü, bomba imha ekipleri sevk edildi

Bursa'da bir inşaat sahasında meydana gelen patlama kontrolden çıktı. Patlamanın etkisiyle kopan kaya parçaları bölgedeki araçlara kadar savruldu, bazı parçalar binaların üst katlarındaki balkonlara ve camlara çarptı. Olay nedeniyle bölgeye ayrıca bomba imha ekibi sevk edildiği aktarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Nilüfer ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Ulus Caddesi üzerinde inşaat alanında gerçekleştirilen patlama sırasında çevredeki konutlarda şiddetli sarsıntı hissedildi. Vatandaşlar, yaşanan sarsıntı nedeniyle deprem olduğunu düşünerek büyük korku yaşadı. Olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi. Patlamanın etkisiyle kopan kaya parçalarının bölgedeki araçlara kadar savrulduğu, bazı parçaların üst katlardaki balkonlara ve camlara çarptığı öğrenildi.

YOLDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ

Mahalle sakinleri, söz konusu inşaat nedeniyle yaklaşık 1 ay önce Ulus Caddesi'nde yol çökmesi ve kayma meydana geldiğini belirtti. Yaşanan bu durum sonrası cadde trafiğe kapatılırken, toplu taşıma araçlarının alternatif güzergâhlara yönlendirildiği ifade edildi. Buna rağmen, inşaata ait araçların ve beton mikserlerinin kapalı olan yolu kullanmaya devam ettiği, bu durumun da yolun daha fazla çökmesine neden olduğu iddia edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bölgede bulunan konutların risk altında olduğunu belirten vatandaşlar, yetkililerden acil önlem alınmasını talep etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

09 Ocak 2026
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
