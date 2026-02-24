HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sigara yüzünden bıçakladı! Saldırgan 14, yaralanan 16 yaşında

İzmir'in Menderes ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. 16 yaşındaki genç, iddiaya göre sigara vermediği gerekçesiyle tartıştığı 14 yaşındaki çocuk tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Ameliyata alınan genç hayati tehlikeyi atlatırken, gözaltına alınan şüpheli çocuk serbest bırakıldı.

Sigara yüzünden bıçakladı! Saldırgan 14, yaralanan 16 yaşında

Olay, Perşembe akşamı Menderes ilçesi Dereköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Torbalı ilçesinde ikamet eden A.A.U. (16), akraba ziyareti için gittiği mahallede camiden çıktığı sırada C.U. (14) ile karşılaştı. İddiaya göre, C.U.'nun sigara istemesi ve A.A.U.'nun bu talebi reddetmesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

SAATLER SÜREN AMELİYATIN ARDINDAN HAYATA TUTUNDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.U., yanındaki bıçakla A.A.U.'yu yaraladı. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzmir'deki bir çocuk hastanesine sevk edilen

Sigara yüzünden bıçakladı! Saldırgan 14, yaralanan 16 yaşında 1

A.A.U., acil olarak ameliyata alındı. Yaklaşık 3,5 saat süren operasyonun ardından gencin hayati tehlikeyi atlattığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

BIÇAKLI SALDIRGAN SERBEST

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 14 yaşındaki şüpheli C.U., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Saldırgan, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İTO toplantısına damga vuran sunum! '100 bin kadın' diyerek korkunç rakamı duyurduİTO toplantısına damga vuran sunum! '100 bin kadın' diyerek korkunç rakamı duyurdu
Son dakika | MEB'in ramazan genelgesine sahip çıktı! Bahçeli: "Allah'a iman gericilikse bal gibi gericiyiz"Son dakika | MEB'in ramazan genelgesine sahip çıktı! Bahçeli: "Allah'a iman gericilikse bal gibi gericiyiz"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İzmir sigara çocuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Anlaşma yapmazsak onlar için çok kötü bir gün olacak"

Trump: "Anlaşma yapmazsak onlar için çok kötü bir gün olacak"

Tartışma yaratacak sözler! "Allah beni kurtardı, Mansur Bey’i de kurtarsın"

Tartışma yaratacak sözler! "Allah beni kurtardı, Mansur Bey’i de kurtarsın"

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'yı geçemedi

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'yı geçemedi

Fenomen diziden bir anda çıkarılmış! "Benim için ani oldu"

Fenomen diziden bir anda çıkarılmış! "Benim için ani oldu"

Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın için sürpriz oran: Uzman isimden kritik uyarı

Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın için sürpriz oran: Uzman isimden kritik uyarı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.