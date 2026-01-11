HABER

847 yıllık Haburman Köprüsü, ilk günkü ihtişamı ile ayakta

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde bulunan Artuklu eseri tarihi Haburman Köprüsü, ilk günkü ihtişamı ile ayakta durmaya devam ediyor.

847 yıllık Haburman Köprüsü, ilk günkü ihtişamı ile ayakta

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde bulunan Artuklu eseri tarihi Haburman Köprüsü, ilk günkü ihtişamı ile ayakta durmaya devam ediyor. Yaklaşık 850 yıllık tarihi köprü, karla birlikte seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.

İlçede bir haftadır etkili olan kar yağışından sonra, 847 yıllık tarihi Haburman Köprüsü beyazlara büründü. Haburman Köprüsü 8 asrı aşkın tarihi ve işçiliği ile vatandaşları misafir etmeye devam ediyor. Her mevsim ayrı bir renk tonu ile farklı bir güzelliğe sahip olan köprü, kış mevsiminde tarih meraklılarının gözde mekanı haline geliyor.

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
