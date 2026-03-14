876,5 yıl hapisle yargılanıyordu! Ertan Danacı 250 gün sonra yakalandı

6 şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta zemin katındaki pastanede kolon kesildiği tespit edilen ve depremde yıkılıp 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı davasında yeni bir gelişme yaşandı. 876 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanan pastanenin iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı, 250 gün sonra yakalandı.

6 Şubat 2023 depremlerinin simgelerinden biri haline gelen Ezgi Apartmanı’nın depremde yıkılmasıyla ilgili devam eden davada, ‘Olası kastla kasten öldürme ve yaralama’ suçundan 876 yıl 6 aya kadar hapisle yargılanan Ertan Danacı, dosyaya giren bilirkişi raporu üzerine 23 Haziran 2025’te Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edildi. Danacı’nın adli kontrol kararıyla tahliye edilmesi üzerine, binada ölenlerin yakınları Kahramanmaraş 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme heyeti, 6 Temmuz 2025’te Ertan Danacı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı ancak Danacı mahkemeye bildirdiği adresinde bulunamadı.

TUTUKLANDI

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışmaları sonucu Ertan Danacı’nın, Muğla’nın Ortaca ilçesinde saklandığı adresi tespit etti. Ortaca’ya giden ekipler, Danacı’yı dün akşam saatlerinde bulunduğu adreste yakaladı. Kahramanmaraş’a getirilip adliyeye sevk edilen Danacı, tutuklandı.

7’Sİ KAMU GÖREVLİSİ 11 SANIK YARGILANIYOR

Zemin katındaki pastanede kolon kesildiği tespit edilen Ezgi Apartmanı’nın depremde yıkılmasıyla ilgili Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davada 7’si kamu görevlisi 11 sanık yargılanıyor. 'Olası kastla kasten öldürme ve yaralama' suçundan 876'şar yıl 6'şar aya kadar hapisle yargılanan tutuklular pastane işletmecileri Sami Kervancıoğlu (60), Mustafa Pekel (50), iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı ile 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsi istenen tutuksuz fenni mesul Mehmet Tekin (62), 'Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanan dönemin tutuksuz Kahramanmaraş Belediyesi görevlileri olan eski İmar İşleri Müdürü Fahri Yiğitoğlu (48), mimar Veli Çiftaslan (72), mimar Mehmet Dişçeken (58), Onikişubat Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü vekili Sait Avşar (39), inşaat mühendisi Ali Gemci (48), inşaat teknikeri Mehmet Akif Canlı (32) ile makine mühendisi Mustafa Şirikçi’nin (41) yargılanmalarına 24 Nisan’da görülecek 10’uncu duruşmayla devam edilecek.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

