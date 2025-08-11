9 Ağustos çılgın sayısal loto sonuçları açıklandı: Büyük ikramiye sahibini buldu mu?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'nun 9 Ağustos 2025 tarihli çekiliş tamamlandı.

Çekiliş, Milli Piyango Online platformu üzerinden canlı olarak yayınlandı ve binlerce vatandaş sonuçları anbean takip etti.

Özellikle büyük ikramiyenin önceki çekilişlerde devretmesi, bu haftaki çekilişe olan ilgiyi önemli ölçüde artırmıştı. Çekilişin ardından kazanan numaralar da belli oldu. Vatandaşlar, Milli Piyango Online web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden biletlerini sorgulayarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını kolayca öğrenebiliyor.

ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Çekiliş sonuçlarına göre kazanan numaralar şunlar oldu: 18 - 62 - 38 - 6 - 20 - 85 - 81 - 81 Joker 81 - SüperStar 81 olarak açıklandı.

Çarşamba günü yapılan son çekilişte kazanan numaralar 22 - 36 - 43 - 46 - 80 - 88 - Joker 21 - SüperStar 21 olarak açıklanmış ve büyük ikramiye 505.091.878,71 TL olarak devretmişti. Bu devirle birlikte, 9 Ağustos çekilişindeki ikramiye tutarı daha da yükselmişti.

BÜYÜK İKRAMİYE BU HAFTA KİME ÇIKTI?

Milli Piyango yetkilileri, henüz ikramiye sahibinin belli olmadığını ve biletlerin incelenmeye devam ettiğini bildirdi. İkramiyenin bir kişiye mi yoksa birden fazla kişiye mi çıktığı, detaylı incelemenin ardından netleşecek.

Çılgın Sayısal Loto, her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada üç kez çekiliyor. Oyuncular, Milli Piyango Online platformu üzerinden veya yetkili bayilerden bilet satın alabiliyor.

Çekiliş sonuçları, çekilişin hemen ardından Milli Piyango Online web sitesi ve mobil uygulamasında yayınlanıyor. Bilet sahipleri, kazandıkları ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi'nin belirlediği kurallar çerçevesinde tahsil edebiliyor. Küçük ikramiyeler yetkili bayilerden alınabilirken, büyük ikramiyeler için Milli Piyango İdaresi'ne başvurmak gerekiyor.