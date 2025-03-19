HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 9 ay orada kaldılar: Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalan astronotlar Dünya'ya döndü!

9 ay orada kaldılar: Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalan astronotlar Dünya'ya döndü!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
19.03.2025 07:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 9 aydır Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan iki astronot, SpaceX'in Dragon kapsülü ile Dünya'ya döndü.

9 ay orada kaldılar: Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalan astronotlar Dünya'ya döndü!

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), aylarca uzayda mahsur kalan Butch Wilmore ve Suni Williams'ın, Dragon kapsülüyle inişini canlı olarak yayımladı.

YOLCULUK 17 SAAT SÜRDÜ

Ekran görüntüsü 2025-03-19 075155

Wilmore, Williams ve ISS'de mahsur kalan astronotlara eşlik eden NASA astronotu Nick Hague ile Rus kozmonot Alexander Gorbunov, yaklaşık 17 saat süren yolculuğun ardından Dünya'ya başarıyla indi.

DÖNÜŞ TARİHİ ERTELENMİŞTİ

Ekran görüntüsü 2025-03-19 075117

Astronotlar, yerel saatle 17.57 sularında Florida eyaleti açıklarına iniş yaptı.

Williams ve Wilmore, 5 Haziran 2024'te Boeing'in yeni Starliner kapsülüyle bir haftalık test uçuşu için ISS'ye gönderilmişti.

Ancak Starliner'da çıkan teknik arıza nedeniyle iki astronotun dönüş tarihi ertelenmiş, NASA da kapsülün boş dönmesi direktifini vermişti.

Ekran görüntüsü 2025-03-19 075143

Yaklaşık 9 aydır ISS'de mahsur kalan Wilmore ve Williams'ın yerine geçecek yeni mürettebat, 16 Mart'ta Space X'in Dragon kapsülüyle ISS'ye ulaşmıştı.

ABD, Japonya ve Rusya'dan gelen üyelerden oluşan Crew-10 ekibi, birkaç gün boyunca Wilmore ve Williams'tan ISS hakkında eğitim almıştı.

Crew-10 ekibinde, NASA'dan misyon komutanı Anne McClain ve misyon pilotu Nichole Ayers'ın yanı sıra Japonya Uzay Araştırma Ajansından (JAXA) Takuya Onişi ve Rusya Federal Uzay Ajansından (Roscosmos) Kirill Peskov yer alıyor.

(AA)

Mansur Yavaş'tan 'gözaltı' tepkisi: İmamoğlu yalnız değildir!Mansur Yavaş'tan 'gözaltı' tepkisi: İmamoğlu yalnız değildir!
Times Meydanında protesto! Sokaklara döküldülerTimes Meydanında protesto! Sokaklara döküldüler
Anahtar Kelimeler:
uzay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gözaltı kararı sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama!

Gözaltı kararı sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama!

Ekrem İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen 27 kişi kim? Aralarında iş dünyasının tanınmış isimleri de var

Ekrem İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen 27 kişi kim? Aralarında iş dünyasının tanınmış isimleri de var

Gram altın için '5000 TL' dedi! Altında ek vergiyle ilgili de konuştu

Gram altın için '5000 TL' dedi! Altında ek vergiyle ilgili de konuştu

Yeşilçam'ın masum güzeliydi! Son haliyle gündemde! Görenler tanıyamadı

Yeşilçam'ın masum güzeliydi! Son haliyle gündemde! Görenler tanıyamadı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun için gözaltı kararı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun için gözaltı kararı

SON DAKİKA | Twitter (X) çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? Sosyal medyaya erişim engeli mi geldi?

SON DAKİKA | Twitter (X) çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? Sosyal medyaya erişim engeli mi geldi?

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ultra konforlu ayakkabılar, su geçirmez ceketler ve dahası burada!

Ultra konforlu ayakkabılar, su geçirmez ceketler ve dahası burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.