9 kente sarı ve turuncu kodlu yağış uyarısı! Özellikle o bölgeler kuvvetli yağışlarda dikkat! Vatandaşlara özel uyarılar geldi...

Meteoroloji’den 9 kente kritik uyarı! Marmara’nın batısı ve Ege Bölgesi’nde kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor. Muğla’ya turuncu, 8 ile sarı kodlu uyarı yapılırken, su baskını, yıldırım ve dolu riskine karşı dikkat çağrısı yapıldı. Prof. Dr. Orhan Şen, özellikle o bölgelerde çok kuvvetli yağışların beklendiğini belirtti. Uyarılar ve detaylar haberimizde…

Sedef Karatay

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın batısı ve Ege Bölgesi için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı. Muğla kıyılarında çok kuvvetli, yer yer aşırı yağış bekleniyor. Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Edirne, İzmir, Kırklareli ve Tekirdağ’a sarı kod, Muğla’ya ise turuncu kodlu uyarı verildi. Sel, su baskını, yıldırım ve dolu riskine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

PROF. DR. ORHAN ŞEN’DEN AŞIRI YAĞIŞ UYARISI!

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Ege kıyılarında perşembe gecesinden cuma sabahına kadar Kuşadası, Marmaris, Bodrum, Fethiye, Köyceğiz ve Antalya’da çok kuvvetli yağışlar beklendiğini açıkladı. Şen, “Ege kıyılarına, Çanakkale’den Antalya’ya kadar uzanan sahil şeridine gelecek bir hava kütlesi var. Bu hava kütlesi bölgede aşırı yağışlara neden olacak” dedi.

"ANADOLU’DA YAĞIŞLAR BAŞLAYACAK"

Şen, "Hafta sonu ve önümüzdeki hafta Anadolu’da yağışlar başlayacak. İstanbul’da ise yağışlar önümüzdeki hafta boyunca devam edecek gibi görünüyor."

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken yurdun batı ve iç kesimlerinde yer yer kuvvetli fırtına da bekleniyor.

BUGÜN BAZI MERKEZLERDE BEKLENEN HAVA SICAKLIKLARI:

Kırklareli: 22°C
İstanbul: 24°C
Denizli: 24°C
İzmir: 23°C
Adana: 32°C
Ankara: 25°C
Sinop: 26°C
Trabzon: 22°C
Kars: 21°C
Diyarbakır: 31°C
Gaziantep: 29°C

Vatandaşların, özellikle belirtilen bölgelerde olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olması önem taşıyor.

