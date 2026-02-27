HABER

9 sözleşmeli er gözaltına alınmıştı! Milli Savunma Üniversitesi'ndeki (MSÜ) uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Milli Savunma Üniversitesi'ndeki (MSÜ) uyuşturucu soruşturması dün gündeme gelmişti. Gözaltına alınan 9 sözleşmeli erle ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, MSÜ Hava Harp Okulunun resmi yazıyla bildirilen ihbarı üzerine komutanlığın emrindeki Hava Harp Okulu Destek Kıtalarında görevli 9 sözleşmeli er hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "uyuşturucu madde temin etme ve kullanımı kolaylaştırma" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bakırköy Adliyesi'ne gönderilen şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, sözleşmeli erler M.Ö, E.D.A. ve H.Y'nin tutuklanmasına karar verdi.

Diğer şüpheliler H.U, M.A.D, A.Y.I, M.Ş, A.K. ve M.A.C. ise "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, MSÜ Hava Harp Okulunun resmi yazıyla bildirilen ihbarı üzerine komutanlığın emrindeki 9 sözleşmeli er hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden Adli Tıp Kurumunda kan ve idrar örnekleri alınmıştı.

Savcılık, 3 sözleşmeli eri bir rezidans dairesi kiraladıkları, burada uyuşturucu madde temin ettikleri ve kullanmak için yer buldukları gerekçesiyle tutuklama talebiyle, 6 sözleşmeli eri ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe göndermişti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

