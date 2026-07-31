HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

9 yaşındaki Gina Mercimek davasında yeni gelişme: Beraat eden sanık tutuklandı

Kilis'te 2023 yılında kaybolduktan sonra su kuyusunda ölü bulunan 9 yaşındaki Suriye uyruklu Gina Mercimek'in ölümüne ilişkin davada, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen duruşmada mahkeme, daha önce beraat eden sanık Azittin Altınöz ile diğer sanık Hüseyin Boğuç hakkında tutuklama kararı verdi. Dava 2 Ekim'e ertelendi.

9 yaşındaki Gina Mercimek davasında yeni gelişme: Beraat eden sanık tutuklandı

Kilis'te kaybolduktan sonra bir su kuyusunda ölü bulunan 9 yaşındaki Suriye uyruklu Gina Mercimek'in ölümüne ilişkin davada, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin bozma kararının ardından yeniden yargılama başladı. Kilis 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanıklar Hüseyin Boğuç ile Azittin Altınöz, cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

9 yaşındaki Gina Mercimek davasında yeni gelişme: Beraat eden sanık tutuklandı 1

9 YAŞINDAKİ GİNA MERCİMEK DAVASINDA YENİ GELİŞME

Duruşmada maktulün ailesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanık Hüseyin Boğuç önceki savunmalarını tekrarlayarak suçsuz olduğunu öne sürüp tahliyesini talep etti. Başka bir suçtan tutuklu bulunan Azittin Altınöz de suçlamaları reddederek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, kasten öldürme, cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından yargılanan Hüseyin Boğuç ile daha önce bu dosyada beraat eden Azittin Altınöz hakkında tutuklama kararı vererek duruşmayı 2 Ekim'e erteledi.

BERAAT EDEN SANIK TUTUKLANDI

Duruşmanın ardından açıklama yapan maktulün avukatı Sümeyye Gökçe, Yargıtay'ın yerel mahkemenin kararını bozarak beraat eden sanığın da cezalandırılması ve diğer sanığa verilecek cezanın en üst hadden uygulanması gerektiğine hükmettiğini hatırlattı. Gökçe, yeniden başlayan yargılamada her iki sanık hakkında da tutuklama kararı verilmesinin önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

9 yaşındaki Gina Mercimek davasında yeni gelişme: Beraat eden sanık tutuklandı 2

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kilis Okçular Mahallesi'nde 4 Nisan 2023 tarihinde okula gittikten sonra evine dönmeyen Gina Mercimek için başlatılan arama çalışmaları sonucunda, küçük kızın cansız bedeni aynı sokakta bulunan Hüseyin Boğuç'a ait evin avlusundaki su kuyusunda bulunmuştu. Soruşturma kapsamında Hüseyin Boğuç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, Azittin Altınöz ise beraat etmişti. Maktulün ailesinin itirazı üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, beraat kararını ve verilen cezayı hukuka aykırı bularak yerel mahkemenin kararını bozmuştu. Bozma kararının ardından yeniden görülen davada yargılama 2 Ekim'de devam edecek.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Susurluk'taki orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahaleSusurluk'taki orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale
Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜGVA Yaz Okulları Finalinde konuştuCumhurbaşkanı Erdoğan TÜGVA Yaz Okulları Finalinde konuştu

Anahtar Kelimeler:
Kilis dava okul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! İspanya'da yüzlerce göçmen kıyıya akın etti, acil alarm verildi

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! İspanya'da yüzlerce göçmen kıyıya akın etti, acil alarm verildi

Eski Vali Tuncay Sonel bir günde 40 iş yeri almış! Emekli öğretmen eşinin aylık geliri 900 bin TL

Eski Vali Tuncay Sonel bir günde 40 iş yeri almış! Emekli öğretmen eşinin aylık geliri 900 bin TL

Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Rafael Leao seçimini yaptı: Aklı hep bizdeydi

Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Rafael Leao seçimini yaptı: Aklı hep bizdeydi

Bikinili hali sosyal medyayı salladı! "Bu sen misin?"

Bikinili hali sosyal medyayı salladı! "Bu sen misin?"

Et ürünlerinde sakatat, salçada gıda boyası... Bakanlık yeni taklit ve tağşiş listesini açıkladı

Et ürünlerinde sakatat, salçada gıda boyası... Bakanlık yeni taklit ve tağşiş listesini açıkladı

ÖTV'de yeni düzenleme: Binek otomobillere asgari maktu vergi geldi

ÖTV'de yeni düzenleme: Binek otomobillere asgari maktu vergi geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.