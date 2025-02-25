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91 yaşındaki adamdan 87 yaşındaki eşine sitem! Endişeli gözlerle takip etti: 'Hayatımı mahvettin'

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
25.02.2025 11:10
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İstanbul Avcılar'da alışverişe giden 91 yaşındaki Vehbi Pakel, eve döndüğünde zile bastı ancak evde olan eşi 87 yaşındaki Zekiye Gönül Pakel hiçbir ses duymadığı için kapıyı açmadı. Dışarda bekleyen yaşlı adam endişelenince ekipleri çağırdı ve pencereden girilmeye karar verildi. Daha sonra kapıyı açan eşine sitem eden Vehbi Pakel, 'Hayatımı mahvettin, nasıl duymazsın' sözleriyle tepki gösterdi.

91 yaşındaki adamdan 87 yaşındaki eşine sitem! Endişeli gözlerle takip etti: 'Hayatımı mahvettin'

Avcılar'da Zekiye Gönül Pakel (87), alışverişten dönen eşi Vehbi Pakel (91)'in çaldığı kapıyı açmadı. İtfaiye ekipleri eve camdan girmeye çalıştığı sırada Zekiye Gönül Pakel kapıyı açınca Vehbi Pakel, "Hayatımı mahvettin. Bu kadar gürültüyü nasıl duymazsın" diyerek eşine sitem etti.

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KAPIYI AÇMADI, EKİPLER DEVREYE GİRDİ

Olay, dün öğle saatlerinde Gümüşpala Mahallesi’nde meydana geldi. Alışveriş yaparak eve dönen Vehbi Pakel'e eşi Zekiye Gönül Pakel kapıyı açmadı. Pakel, kapı açılmayınca binadakilerden yardım istedi. Komşularında seslendiği Zekiye Pakel kapıyı açmayınca 112 Acil Servis'e haber verildi.

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PENCEREDEN GİRDİLER

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri eşine ulaşamadığı için panikleyen Vehbi Pakel'i sakinleştirmeye çalışırken polis ve itfaiye ekipleri eve pencereden girmeye karar verdi. Ekipler sepetli merdiven aracıyla pencereye ulaşarak eve girdiği sırada kendisinden haber alınamayan Zekiye Gönül Pakel dairenin önüne bekleyen polis ve sağlık ekiplerine kapıyı açtı.

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EŞE SİTEM, GÖREVLİLERE TEŞEKKÜR

Yaşamından endişe ettiği eşini sağlıklı olarak gören Vehbi Pakel, eşine "Hayatımı mahvettin. Bu kadar gürültüyü nasıl duymazsın?" dedi. Zekiye Pakel, duymadığı için hiç bir şeyden haberi olmadığını söylerken Vehbi Pakel, görevlilere teşekkür etti. (DHA)

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İstanbul ekip yaşlı
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