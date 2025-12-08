HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

92 kilo bonzai hammaddesi taşıyan 2 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde araçta 92 kilo bonzai hammaddesi taşıyan 2 şüpheli gözaltına alındı.

92 kilo bonzai hammaddesi taşıyan 2 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, savcılık koordinesinde İstanbul’dan yola çıkan ve Aksaray’a uyuşturucu madde sevkiyatı yapacakları tespit edilen O.Ç. (32) ve S.A. (32) isimli şahısları takibe aldı. Şüphelilerin bulunduğu araç, Akyazı ilçesi sınırları içerisinde durduruldu.

92 kilo bonzai hammaddesi taşıyan 2 şüpheli gözaltına alındı 1

Araçta yapılan aramalarda; 91.80 gram ağırlığında, yaklaşık 92 kilogram bonzai yapımında kullanılabilecek hammadde, 3 parça halinde toplam 518 içimlik peçeteye emdirilmiş uyuşturucu hammaddesi, 0,56 gram kokain ve 0,42 gram skunk ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan O.Ç. (32) ve S.A. (32) hakkında adli işlem başlatıldı.

92 kilo bonzai hammaddesi taşıyan 2 şüpheli gözaltına alındı 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kavgada birbirini bıçakladılar: 1 ölü, 1 yaralıKavgada birbirini bıçakladılar: 1 ölü, 1 yaralı
Midesinden 407 gram uyuşturucu çıktı: 2 tutuklamaMidesinden 407 gram uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.