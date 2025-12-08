92 kilo bonzai hammaddesi taşıyan 2 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, savcılık koordinesinde İstanbul’dan yola çıkan ve Aksaray’a uyuşturucu madde sevkiyatı yapacakları tespit edilen O.Ç. (32) ve S.A. (32) isimli şahısları takibe aldı. Şüphelilerin bulunduğu araç, Akyazı ilçesi sınırları içerisinde durduruldu.

Araçta yapılan aramalarda; 91.80 gram ağırlığında, yaklaşık 92 kilogram bonzai yapımında kullanılabilecek hammadde, 3 parça halinde toplam 518 içimlik peçeteye emdirilmiş uyuşturucu hammaddesi, 0,56 gram kokain ve 0,42 gram skunk ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan O.Ç. (32) ve S.A. (32) hakkında adli işlem başlatıldı.

