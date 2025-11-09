94 kişi mevlitte verilen tavuktan zehirlendi: Rize Valiliği'nden açıklama

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Muradiye beldesi Delihasan Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki bir vatandaşın çocuğu için okuttuğu mevlitte dağıtılan yemeği yiyen 94 kişi tavuktan zehirlendi.

FİRMADAN NUMUNELER ALINDI

Bulantı ve kusma şikayetleriyle ildeki hastanelere başvuran vatandaşlar tedavi altına alındı. Olayın ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yemekte kullanılan gıdalardan ve ürünlerin temin edildiği firmadan numuneler alınarak, inceleme başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Rize Valiliği tarafından olayla ilgili sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Zehirlenen hastalarımızın genel durumları iyi olup, gerekli tıbbi müdahaleler yapılmakta ve süreç yakından takip edilmektedir. Olayın ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yemekte kullanılan gıdalardan ve ürünlerin temin edildiği firmadan numuneler alınarak, laboratuvar incelemeleri başlatılmıştır. Konu, ilgili kurumlarımızın koordinasyonunda tüm yönleriyle titizlikle incelenmekte ve gerekli değerlendirmeler yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır