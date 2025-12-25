HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Uyuşturucu testi rüşveti operasyonunda 8'i sağlık çalışanı 30 gözaltı vardı: 19 kişi tutuklandı!

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, uyuşturucu kullanan şüphelilerin tahlil sonuçlarının para karşılığında değiştirildiği iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 8’i sağlık çalışanı, 30 şüpheliden 19’u tutuklandı.

Uyuşturucu testi rüşveti operasyonunda 8'i sağlık çalışanı 30 gözaltı vardı: 19 kişi tutuklandı!
Çiğdem Sevinç

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki laboratuvara getirilen şüphelilerin uyuşturucu tahlil sonuçlarının para karşılığında ‘Temiz’ olarak değiştirildiği iddiasıyla çalışma başlatıldı.

Uyuşturucu testi rüşveti operasyonunda 8 i sağlık çalışanı 30 gözaltı vardı: 19 kişi tutuklandı! 1

ARALARINDA SAĞLIK ÇALIŞANLARI DA VAR

Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8’i sağlık çalışanı, 30 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu testi rüşveti operasyonunda 8 i sağlık çalışanı 30 gözaltı vardı: 19 kişi tutuklandı! 2

BİRDEN ÇOK SUÇ

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından 'Resmi belgede sahtecilik', 'Rüşvet' ve 'Suç delillerinin gizlenmesi, değiştirilmesi veya yok edilmesi' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu testi rüşveti operasyonunda 8 i sağlık çalışanı 30 gözaltı vardı: 19 kişi tutuklandı! 3

2’si sağlık çalışanı 19 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4’ü adli kontrol olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yılbaşı öncesi dev 'DEAŞ' operasyonu: 115 gözaltı, sayı artacakYılbaşı öncesi dev 'DEAŞ' operasyonu: 115 gözaltı, sayı artacak
Zehir tacirleri bunu da denedi! Hayvanların içinde uyuşturucu yakalandıZehir tacirleri bunu da denedi! Hayvanların içinde uyuşturucu yakalandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Siirt uyuşturucu rüşvet test
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

'Bu kadar net konuşuyorum' İsa Karakaş haberi verdi (Emekli ve memur zammı)

'Bu kadar net konuşuyorum' İsa Karakaş haberi verdi (Emekli ve memur zammı)

İslam Memiş'ten altın için '6 ay' uyarısı: Gram altında rakam da geldi

İslam Memiş'ten altın için '6 ay' uyarısı: Gram altında rakam da geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.