Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Şanlıurfa'da bir araca düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında bir araca operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma ve nakletme" suçundan 2 şüpheli gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise 8 parça halinde 3 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

