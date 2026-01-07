Dijital baskı teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte kağıt seçeneklerinin türleri ve kullanım alanları da git gide daha da genişlemektedir. Günümüzde kuşe, ofset, Bristol, hamur, geri dönüştürülmüş kağıt, Kraft kağıt, gazete kağıdı gibi farklı kağıt türleri bulunmaktadır. Tüm kağıt türlerinin her biri parlaklık opaklık gramaj kalınlık ve doku gibi farklı özelliklere sahiptir.

Kağıtlar ayrıca boyutlarına göre de farklı kullanım alanlarına sahiptir. Farklı kağıt ölçülerinin her biri farklı yayınlar ya da endüstriyel ürünler için kullanılabilmektedir. Genel olarak kağıt türleri A1, A2, A3, A4, A5 olmak üzere farklı boyutlarda üretilirler.

Kağıt boyutlarının tek bir geometrik kural kullanılarak ölçeklenebilir ve tutarlı bir hale getirebilmek adına ISO ( International Organization for Standartization: Uluslararası Standardizasyon Örgütü) standartları uygulanmıştır. ISO 216 ağıt boyutu sistemindeki boyutlarda kağıtlar A serisi olarak sınıflandırılır. En büyük olan kağıt boyutu A1 olarak isimlendirilmiştir.

A1 kağıt türü genişlik ve yükseklik açısından cm cinsinden 59,5 X 84,1 cm olarak ifade edilmektedir. Diğer kağıt boyutları ise yine cm cinsinden şu şekildedir:

A2 kağıt türü: 42 X 59, 4 cm

A3 kağıt türü: 29,7 X 42cm

A4 kağıt türü: 21 X 29,7 cm

A4 kağıdının boyutları neden küsuratlıdır?

En sık kullanılan kağıt boyutu genel olarak hem öğrencilerin hem öğretmenlerin hem de işyerlerinin kullandığı A4 kağıdıdır. Standart bir formata sahip olan A4 kağıtlarının boyutlarında küsuratlar kullanılır. Bu küsuratlı boyutların matematiksel bir açıklaması bulunmaktadır. Tüm endüstriyel ürünlerin, yiyecek ya da içeceklerin muhafaza edildiği ve satıldığı kutular, şişeler, kaseler ya da paketler belli standartlarda ve ölçülerde üretilmektedir. Tıpkı bu durum gibi A4 kağıtları da belli matematiksel standartlara uygun olarak boyutlandırılmaktadır.

A4 boyutundaki kağıtlar cm cinsinden 21 cm X 29,7 cm olarak boyutlandırılmıştır. Bir A4 kağıdı 210 milimetreye 297 milimetre eninde ve boyunda üretilmektedir. Ancak A4 kağıt boyutları net olarak örneğin 20 cm x 30 cm şeklinde ifade edilmez. Belki her gün yazıcılarda, dosyalarda kullanılan A4 kağıtları çok dikkat edilmese de özel boyutlandırılmalara sahiptir.

Bir A4 kağıdının boyutu tam olarak 210 X 297 milimetredir. Bu boyutlar inç cinsinden verildiği zaman çıkacak olan ölçü 8,3 inç. X 11,7 inç olmaktadır. Kağıtların küsuratlı olması ise en boy oranı ile ilgilidir. Bu durumun nedeni şu şekilde örneklendirilerek açıklanabilir: 40 X 40 cm’lik bir kağıt ikiye bölünürse 20 X 40 cm olur. Başta oranı 1:1!ken bölündüğü zaman oranı 1:2’dir. Büyük kısmı ikiye bölündüğünde ise 20 X 20 cm boyutlarına ulaşılır. Bu da A formatında tek bir hamlede ulaşılabilecek en boy oranına kara kağıtta iki hamlede ulaşılabileceği anlamına gelir.