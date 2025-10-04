AB’de başlıca ölüm nedeni belli oldu: Kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarından hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bölgede yüzde 50’yi aştı!

Avrupa Birliği’nde (AB) 2022 yılında ölümlerin yüzde 32,4’ü dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandı. Eurostat verilerine göre, kalp krizi, kalp hastalıkları, hipertansif hastalıklar ve akciğer dolaşımıyla ilgili rahatsızlıklar bu kategoride yer aldı. AB’deki 237 NUTS 2 bölgesinin 186’sında (%78,5) dolaşım sistemi hastalıkları en önde gelen ölüm nedeni oldu.

BU HASTALIKLAR ÖLÜMLERİN YARISINDAN FAZLASINI OLUŞTURDU

Dolaşım sistemi hastalıklarının toplam ölümler içindeki payı, 18 bölgede yüzde 50’yi aştı. Bulgaristan’ın Yuzhen Tsentralen bölgesi %66,2 ile en yüksek orana sahipken, Romanya’nın Sud-Vest Oltenia bölgesi %65,1 ile ikinci sırada yer aldı. Her iki ülkedeki tüm bölgelerde bu hastalıklar ölümlerin yarısından fazlasını oluşturdu.

ÖLÜMLERİN YÜKSEK OLDUĞU DİĞER BÖLGELER

Bulgaristan ve Romanya’nın yanı sıra, Litvanya’nın iki bölgesi, Letonya’nın tek NUTS 2 bölgesi ve Macaristan’ın Dél-Alföld bölgesi de dolaşım sistemi hastalıklarının ölümlerin yarısından fazlasına neden olduğu bölgeler arasında yer aldı.

FRANSA’DA EN DÜŞÜK ORANLAR

Dolaşım sistemi hastalıklarının ölümlerdeki payı yalnızca Fransa’da %20’nin altında kaldı. AB genelinde bu oran 10 bölgede düşük seyretti. En düşük oranlar Fransa’nın İle-de-France (%18,9), Provence-Alpes-Côte d’Azur (%18,7) ve Martinique (%18,3) bölgelerinde kaydedildi.