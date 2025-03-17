HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. AB’den Rusya açıklaması: 'Barış istemiyorlar'

AB’den Rusya açıklaması: 'Barış istemiyorlar'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
17.03.2025 17:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın Ukrayna'da barışın sağlanmasını istemediğini söyledi.

AB’den Rusya açıklaması: 'Barış istemiyorlar'

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. Kallas, toplantıda Ukrayna'ya destek, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ve ABD ile ilişkilerin ele alındığını belirtti. Kiev'e 40 milyar avro değerinde savunma yardımı sağlanması konusunda AB içinde geniş bir destek olduğunu kaydederek, yardım paketine ilişkin tartışmaların devam ettiğini bildirdi.

"RUSYA GERÇEKTEN BARIŞ İSTEMİYOR"

Masadaki tüm bakanların Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 11 Mart'ta düzenlenen Ukrayna-ABD toplantısının sonuçlarını memnuniyetle karşıladığını ifade eden Kallas, “Şu anda gördüğümüz şey Rusya'nın gerçekten barış istemediği. Ayrıca masanın etrafında anlaşmaya varılan şey Rusya'ya gerçekten güvenilemeyeceği oldu” dedi.

Kaynak: DHA

İstanbul'da yağmur sonrası kaza! İETT otobüsü şoförü direksiyon hakimiyetini kaybettiİstanbul'da yağmur sonrası kaza! İETT otobüsü şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti
Rusya karşı çıkmıştı! İngiltere resti çekti: 30'dan fazla ülke asker yollayacak!Rusya karşı çıkmıştı! İngiltere resti çekti: 30'dan fazla ülke asker yollayacak!
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Maaşı da etkileyecek! Karı koca memursa... Düğmeye basıldı

Maaşı da etkileyecek! Karı koca memursa... Düğmeye basıldı

Bir tanesi 120 Euro! Bedava veriyor yine alan çıkmıyor... 'Ekmek olsa dağıtacağım ama ekmek değil ki'

Bir tanesi 120 Euro! Bedava veriyor yine alan çıkmıyor... 'Ekmek olsa dağıtacağım ama ekmek değil ki'

Türkiye'nin konuştuğu suç makinesi cezaevinde doğurdu

Türkiye'nin konuştuğu suç makinesi cezaevinde doğurdu

Her satırı kan dondurucu! 6 yıl sonra aydınlandı: 4 yaşındaki Melike'yi ebeveyni katletmiş! 'Çekiç, tazyikli su ve diğer eziyetler...'

Her satırı kan dondurucu! 6 yıl sonra aydınlandı: 4 yaşındaki Melike'yi ebeveyni katletmiş! 'Çekiç, tazyikli su ve diğer eziyetler...'

Eş katili kadın şiddetten bıkmış! "Kocamın tabancasını alıp rastgele ateş açtım"

Eş katili kadın şiddetten bıkmış! "Kocamın tabancasını alıp rastgele ateş açtım"

Sosyal medyada gündem oldu: "Ben buna ceza yazmazsam..."

Sosyal medyada gündem oldu: "Ben buna ceza yazmazsam..."

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.