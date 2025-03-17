AB’den Rusya açıklaması: 'Barış istemiyorlar'

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. Kallas, toplantıda Ukrayna'ya destek, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ve ABD ile ilişkilerin ele alındığını belirtti. Kiev'e 40 milyar avro değerinde savunma yardımı sağlanması konusunda AB içinde geniş bir destek olduğunu kaydederek, yardım paketine ilişkin tartışmaların devam ettiğini bildirdi.

"RUSYA GERÇEKTEN BARIŞ İSTEMİYOR"

Masadaki tüm bakanların Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 11 Mart'ta düzenlenen Ukrayna-ABD toplantısının sonuçlarını memnuniyetle karşıladığını ifade eden Kallas, “Şu anda gördüğümüz şey Rusya'nın gerçekten barış istemediği. Ayrıca masanın etrafında anlaşmaya varılan şey Rusya'ya gerçekten güvenilemeyeceği oldu” dedi.

Kaynak: DHA