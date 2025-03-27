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AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Ukrayna’ya destek sürecek, Rusya’ya yaptırımlar devam edecek

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
27.03.2025 18:03
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'ya uzun ve kısa vadeli hem mali hem de askeri yardımlar sağlanırken, Rusya'ya yönelik yaptırımların da bu ülke üstündeki baskıyı korumak amacıyla devam edeceğini belirtti.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Ukrayna’ya destek sürecek, Rusya’ya yaptırımlar devam edecek

Von der Leyen, Fransa'nın başkenti Paris'te, Ukrayna'daki savaşı sonlandıracak ateşkes planı ve güvenlik garantilerini ele almak üzere 31 ülkenin liderlerini bir araya getiren zirvenin ardından açıklama yaptı.

X hesabından paylaştığı video ile zirveyi değerlendiren von der Leyen, 2 Mart'ta Londra'da düzenlenen zirvede oluşturulan Gönüllüler Koalisyonu olarak "çok iyi bir toplantı yaptıklarını ve bu koalisyonun daha fazla büyüyerek güçlendiğini" söyledi.

Von der Leyen, Ukrayna'ya kısa vadede mali ve askeri desteğin nasıl artırılacağına ilişkin geniş bir tartışma yaptıklarını aktararak, Kiev'e yönelik G7 kredilerinin AB kısmının planlanan tarihten önce transfer edilmesi ihtimalinin değerlendirildiğini kaydetti.

RUSYA'YA YAPTIRIMLAR SÜRECEK

Zirvenin bir diğer önemli konusunun Rusya üzerindeki baskıyı sürdürmek olduğunu dile getiren von der Leyen, "Yaptırımların yürürlükte kalacağı çok açık. Bizim istediğimiz adil ve kalıcı bir barış anlaşmasıdır, hedefimiz bu." dedi.

Von der Leyen, ayrıca Ukrayna'ya uzun vadeli destek ve Avrupa'nın savunmasının güçlendirilmesi konusunun da masaya yatırıldığını vurgulayarak, "2030'a Hazırlık Planı (Beyaz Bülten) elbette çok önemli. Bu plan üye ülkeler için 800 milyar avroya kadar savunma yatırımı imkanı sağlıyor bu da Ukrayna ve savunma sanayisiyle ortak tedarik mekanizmaları anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın savunma sanayisinin ve AB'nin caydırıcılığının güçlendirilmesine ihtiyaç olduğunu söyleyen von der Leyen, bu amaçla adımlar atılacağını açıkladı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Avrupa savaş ab
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