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AB Komisyonu uçak yolculuklarında sıvı miktarı sınırının kaldırılmasının yolunu açtı

AB Komisyonu sıvı patlayıcıları güvenilir bir şekilde tespit edilebilen tarayıcıların kullanımını onayladı

AB Komisyonu uçak yolculuklarında sıvı miktarı sınırının kaldırılmasının yolunu açtı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, sıvıların patlayıcı içerip içermediğini tespit edebilen tarama cihazlarının kullanımına onay vererek, uçak yolculuklarındaki sıvı miktarı sınırının kaldırılmasının önünü açtı.

Alman kamu yayıncısı ARD’ye bağlı tagesschau.de internet sitesinin haberine göre, AB Komisyonu uçak yolcularında sıvı miktarı sınırının kaldırılmasına zemin hazırladı.

Haberde, AB Komisyonu sözcüsünün, sıvı patlayıcıları güvenilir şekilde tespit edebilen tarayıcıların kullanımını onayladıklarını ve bunun teorik olarak el bagajında daha büyük şişelerin taşınmasına olanak tanıyacağını doğruladı.

Sözcü, AB’ye üye 21 ülkedeki havalimanlarında yaklaşık 700 tarama cihazının kullanıldığını veya kullanıma hazırlandığını, onay alan yeni cihazlarla bu sayının artacağını bildirdi.

Haberde, söz konusu cihazların tıp alanında kullanılan bilgisayar tomografi tekniğiyle el bagajlarını taradığı kaydedildi. Alman Havalimanları Birliğinden (ADV) yapılan açıklamada, el bagajında sıvılar için 100 mililitre sınırını kaldırma planının memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

ADV Genel Müdürü Ralph Beisel, bunun havalimanlarında daha fazla konfor ve daha hızlı işlemler için büyük bir adım olacağını belirterek, tekniğin güvenilir olduğunu ve herkes için kontrolleri daha kolay hale getireceğini dile getirdi.

Beisel, AB’nin sertifikasyon sürecini eleştirerek, "Havaalanlarımız hazır. Modern güvenlik çözümleri uygulamak istiyorlar. Ancak bunun için AB düzeyinde açık ve adil kurallara ihtiyaçları var." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Almanya havalimanlarında uygulamanın yürürlüğe girmesinin zaman alacağı bildirildi. Frankfurt Havalimanı sözcüsü, yaklaşık 190 güvenlik şeridinden 40’ında yeni tarayıcıların aktif olduğunu ve 40 cihazın daha sipariş edildiğini açıkladı.

Sözcü, tüm havalimanlarının ne zaman yeni cihazlarla donatılacağının henüz belli olmadığını ve bu yüzden yolcular için şimdilik bir değişiklik olmayacağını belirtti. Münih Havalimanı’nda da benzer bir durumun yaşandığı, tarayıcıların sayısının fazla olduğu ancak yazılım uyarlamasının yaz tatili nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Uçak yolculuğunda sıvı miktarı kısıtlaması, teröristlerin uçakta çeşitli sıvıları patlayıcı madde yapabilmesi üzerine 2006 yılında yürürlüğe girmişti.Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
uçak
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