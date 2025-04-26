AB liderleri, "Ukrayna ve savunma" konulu olağanüstü zirvede bir araya geldi

Von der Leyen, Zelenskiy ile Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze töreni marjında bir görüşme gerçekleştirdi.

Zelenskiy'nin ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı ile bir araya gelen von der Leyen, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

"AVRUPA, UKRAYNA'NIN YANINDA OLACAK"

Von der Leyen, "Avrupa, barış arayışında her zaman Ukrayna'nın yanında olacaktır. Adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için müzakere masasında desteğimize güvenebilirsiniz." dedi.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Zelenskiy ile Ukrayna'nın AB üyelik süreci ile ilgili attığı adımları da ele aldıklarını belirtti.

ZELENSKİY, TRUMP İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Zelenskiy, Trump ile görüşmesinin ardından "tam ve koşulsuz ateşkesin sağlanması ve savaşın tekrarlanmasını önleyecek güvenilir ve kalıcı bir barış" hakkında konuştuklarını aktarmış, "Söylenenlerden bir netice çıkmasını umuyoruz." ifadesini kullanmıştı.

(AA)