HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

AB liderleri, "Ukrayna ve savunma" konulu olağanüstü zirvede bir araya geldi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Vatikan'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından "müzakere masasında AB'nin desteğine güvenebileceği" mesajını verdi.

AB liderleri, "Ukrayna ve savunma" konulu olağanüstü zirvede bir araya geldi
Mustafa Fidan

Von der Leyen, Zelenskiy ile Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze töreni marjında bir görüşme gerçekleştirdi.

Zelenskiy'nin ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı ile bir araya gelen von der Leyen, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

"AVRUPA, UKRAYNA'NIN YANINDA OLACAK"

Von der Leyen, "Avrupa, barış arayışında her zaman Ukrayna'nın yanında olacaktır. Adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için müzakere masasında desteğimize güvenebilirsiniz." dedi.

thumbs_b_c_37daf1095a98538eb7fe1f14255f594d

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Zelenskiy ile Ukrayna'nın AB üyelik süreci ile ilgili attığı adımları da ele aldıklarını belirtti.

ZELENSKİY, TRUMP İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Zelenskiy, Trump ile görüşmesinin ardından "tam ve koşulsuz ateşkesin sağlanması ve savaşın tekrarlanmasını önleyecek güvenilir ve kalıcı bir barış" hakkında konuştuklarını aktarmış, "Söylenenlerden bir netice çıkmasını umuyoruz." ifadesini kullanmıştı.

(AA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Balıkesir'de akılalmaz olay! Testisini kaybettiBalıkesir'de akılalmaz olay! Testisini kaybetti
"7,5-8,0 büyüklük tahminleri tutarsızlık içeriyor" diyerek açıkladı"7,5-8,0 büyüklük tahminleri tutarsızlık içeriyor" diyerek açıkladı

Anahtar Kelimeler:
Ukrayna ab abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çok konuşulmuştu! Özgür Çelik gündem olan valizin içini gösterdi

Çok konuşulmuştu! Özgür Çelik gündem olan valizin içini gösterdi

İrfan Can maç sonu çıldırdı! "Önce adam olsun"

İrfan Can maç sonu çıldırdı! "Önce adam olsun"

Kamu işçisine zam gelecek mi? Bakan Işıkhan canlı yayında duyurdu

Kamu işçisine zam gelecek mi? Bakan Işıkhan canlı yayında duyurdu

"7,5-8,0 büyüklük tahminleri tutarsızlık içeriyor" diyerek açıkladı

"7,5-8,0 büyüklük tahminleri tutarsızlık içeriyor" diyerek açıkladı

CHP lideri Özel programlarını iptal etti! Dikkat çeken 'Ekrem İmamoğlu' gelişmesi

CHP lideri Özel programlarını iptal etti! Dikkat çeken 'Ekrem İmamoğlu' gelişmesi

İstanbul için artçılar devam edecek demişti! Ev pazarladığı iddia edildi

İstanbul için artçılar devam edecek demişti! Ev pazarladığı iddia edildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.