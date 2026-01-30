HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

AB'nin İran adımı sonrası tansiyon yükseldi! Tahran yönetimi karşı hamlesini duyurdu

Avrupa Birliği'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü listesine almasına Tahran yönetiminden misilleme geldi. İran şimdi Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını terör listesine almaya hazırlanıyor.

AB'nin İran adımı sonrası tansiyon yükseldi! Tahran yönetimi karşı hamlesini duyurdu

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Avrupa Birliği’nin (AB) İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu (DMO) terör örgütü listesine almasına sert tepki gösterdi. Laricani, tepkisini "Avrupa Birliği, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na karşı alınan son kararda yer alan ülke ordularının terörist olarak kabul edileceğini kesinlikle bilmektedir.

"SONUÇLARI AVRUPA ÜLKELERİNE AİT OLACAK"

Laricani sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, DMO’yu terör örgütü listesine alan ülkelere aynı şekilde karşılık verileceğini belirterek, "Avrupa Birliği, İslami Şura Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda Devrim Muhafızları Ordusu’na karşı alınan son kararda yer alan ülke ordularının terörist olarak kabul edileceğini kesinlikle bilmektedir. Dolayısıyla bunun sonuçları, böyle bir adıma başvuran Avrupa ülkelerine ait olacaktır" ifadelerini kullandı.

AB nin İran adımı sonrası tansiyon yükseldi! Tahran yönetimi karşı hamlesini duyurdu 1

NE OLMUŞTU?

AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Brüksel’de düzenlenen yılın ilk AB Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya gelerek, İran’a yönelik yeni yaptırımlar ile İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (DMO) terör örgütü olarak tanınması konusunda uzlaşmaya varmıştı.

AB nin İran adımı sonrası tansiyon yükseldi! Tahran yönetimi karşı hamlesini duyurdu 2

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, alınan kararı sosyal medya hesabından duyurmuş ve açıklamasında, "Baskı cevapsız kalamaz. AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, İran Devrim Muhafızları’nı terör örgütü olarak tanıma yönünde belirleyici bir adım attı. Kendi halkından binlerce kişiyi öldüren her rejim, kendi çöküşüne doğru ilerler" ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çatıdan üzerine kar kütlesi düşen kadın öldüÇatıdan üzerine kar kütlesi düşen kadın öldü
LEGO'da sınırlı süre için kaçırılmayacak fiyat!LEGO'da sınırlı süre için kaçırılmayacak fiyat!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği İran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
en büyük terör örgütü abd ,israil ile avrupa ülkelerinin ordularıdır. Ve bu ülkelere dostum diyen destek veren kişilerdir terörist. iran ne kadarda hataları olsa müslüman ülke irandan Müslümanlara zarar gelmez rabbim iranı muvafakat etsin
İran'ın güvenliği bizim için çok önemli umarım onlarda Türkiye nin önemini anlar
En Çok Okunan Haberler
Kar yağışı için geri sayım! AKOM tarih verdi, Orhan Şen’den sürpriz yorum

Kar yağışı için geri sayım! AKOM tarih verdi, Orhan Şen’den sürpriz yorum

Aydın'daki deprem sonrası uyardı: "Uzaklaşın"

Aydın'daki deprem sonrası uyardı: "Uzaklaşın"

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenomen dizide kriz çıktı! Başrolün son hamlesi şaşırttı

Fenomen dizide kriz çıktı! Başrolün son hamlesi şaşırttı

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.