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AB'nin nüfusu 450 milyonu aştı

AB’ye üye 27 ülkenin toplam nüfusunun 2025 yılı itibarıyla 450,4 milyona ulaştığı bildirildi.

AB'nin nüfusu 450 milyonu aştı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin 1 Ocak 2025 tarihindeki nüfus verilerini yayımladı. Buna göre, 2024 yılı başında 449,3 milyon olan AB üyesi 27 ülkenin toplam nüfusu, 2025'te 450,4 milyona çıktı.

Almanya, 83,6 milyonluk nüfusuyla AB'nin en kalabalık üyesi olurken, onu 68,6 milyonla Fransa, 58,9 milyonla İtalya, 49,1 milyonla İspanya, 36,5 milyonla Polonya, 19 milyonla Romanya, 18 milyonla Hollanda ve 11,9 milyonla Belçika izledi.

AB'nin nüfusu en az ülkeleri 574 binle Malta ve 681 binle Lüksemburg oldu.

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Avrupa Birliği
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