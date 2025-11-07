HABER

AB, Ruslara çok girişli Schengen vizesini kaldırıyor

AB, Ukrayna'daki savaşla bağlantılı güvenlik endişelerinin arttığı gerekçesiyle Ruslara yönelik vize kurallarını sıkılaştırdı. Rus vatandaşlarına çok girişli Schengen vizesi verilmeyeceğini duyurdu.

Mustafa Fidan

Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Rus vatandaşlarının artık çok giriş vizesi alamayacakları ve AB'ye her seyahatlerinde yeni bir vize başvurusunda bulunmaları gerekeceği belirtildi. Amacın kamu düzenini ve güvenliğini korumak olduğu belirtildi. Bağımsız gazeteciler ve insan hakları savunucuları için istisnalar olacağı aktarıldı.

"AB'YE SEYAHAT ETMEK BİR AYRICALIKTIR, GARANTİ DEĞİLDİR"

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Savaş başlatıp Avrupa'da serbestçe hareket etmeyi beklemek pek de haklı bir gerekçe değil. AB, Avrupa topraklarında devam eden insansız hava aracı (İHA) olayları ve sabotajlar nedeniyle Rus vatandaşlarına yönelik vize kurallarını sıkılaştırıyor. AB'ye seyahat etmek bir ayrıcalıktır, garanti değildir" ifadelerini kullandı.

(İHA)

07 Kasım 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Avrupa Birliği Rusya schengen vizesi
