HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Bakan Kurum'dan deprem bölgesi için 'Tohum' filmi paylaşımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 27 Aralık’ta son teslimatın yapılacağı deprem bölgesine ilişkin 'Tohum' filminin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Kurum'dan deprem bölgesi için 'Tohum' filmi paylaşımı
Ufuk Dağ

Bakan Kurum'un, “Ektiğimiz tohumlar yuvaya döndü, açtığımız kapılarda umutlar yeşerdi. 11 şehri ilmek ilmek dokuduk, çiçek gibi kentleri yeniden kurduk. Bu gurur Türkiye’nin” mesajının yer aldığı paylaşımda 11 ilde tamamlanan afet konutlarının görüntüleri kullanıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bize güvenin, bize inanın. Biz vatandaşımızı darda, yoklukta, sokakta bırakmadık ve bırakmayız” mesajı da yer aldı.

ASRIN İNŞA SEFERBERLİĞİ 455 BİN KONUTLA TAMAMLANIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde deprem bölgesinde saatte 23, günde 550 konut üretimi hızıyla devam eden çalışmalar bu ayın sonunda tamamlanıyor. Asrın felaketinin asrın inşa seferberliğine dönüştüğü deprem bölgesinde yıl sonunda teslim edilen konut sayısı 455 bine yükselecek. Son teslim töreni 27 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Hatay’da düzenlenecek.

Bakan Kurum dan deprem bölgesi için Tohum filmi paylaşımı 1

Bakan Kurum dan deprem bölgesi için Tohum filmi paylaşımı 2

Bakan Kurum dan deprem bölgesi için Tohum filmi paylaşımı 3

Bakan Kurum dan deprem bölgesi için Tohum filmi paylaşımı 4

Bakan Kurum dan deprem bölgesi için Tohum filmi paylaşımı 5

Bakan Kurum dan deprem bölgesi için Tohum filmi paylaşımı 6

Bakan Kurum dan deprem bölgesi için Tohum filmi paylaşımı 7

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Köpekten kaçan kedi 3 gün ağaçta mahsur kaldıKöpekten kaçan kedi 3 gün ağaçta mahsur kaldı
Yüksekova'da dondurucu soğuklar: Buz sarkıtları 3 metreyi aştıYüksekova'da dondurucu soğuklar: Buz sarkıtları 3 metreyi aştı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
deprem Murat Kurum
En Çok Okunan Haberler
Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk!

Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.