AB, Ukrayna'ya asker konuşlandırmak için planlar hazırlıyor

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Financial Times'a verdiği röportajda Ukrayna’ya güvenlik garantilerine değindi. Von der Leyen, Avrupa ülkelerinin ABD'nin tam desteğine sahip olacak çatışma sonrası güvenlik garantileri kapsamında Ukrayna'ya muhtemel askeri konuşlandırmalar için "oldukça kesin planlar" üzerinde çalıştığını söyleyerek, "Güvenlik garantileri çok önemli ve kesinlikle hayati. Net bir yol haritamız var ve Beyaz Saray'da bir anlaşmaya vardık ve bu çalışma çok iyi ilerliyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın kendilerine güvenlik garantilerinin bir parçası olarak ABD varlığının olacağı konusunda güvence verdiğini aktaran Leyen, "Bu çok açıktı ve defalarca teyit edildi" dedi.

"ASKER KONUŞLANDIRMAK BİR ULUSUN EN ÖNEMLİ EGEMENLİK KARARLARINDAN BİRİDİR"

Gönüllüler Koalisyonu’nu oluşturan ülkelerin genelkurmay başkanlarının geçtiğimiz hafta bir araya geldiğini hatırlatan von der Leyen, genelkurmay başkanlarının oldukça kesin planlar üzerinde çalıştıklarını ve bunların arasında birliklerin işlevsel bir şekilde konuşlandırılmasının da yer aldığını açıkladı. Von der Leyen, "Elbette her zaman ilgili ülkenin siyasi kararına ihtiyaç vardır. Çünkü asker konuşlandırmak bir ulusun en önemli egemenlik kararlarından biridir" dedi.

"PUTİN GİDEREK DAHA FAZLA SÖYLEDİĞİNİ YAPMIYOR"

Trump’ın Rusya-Ukrayna arasında barış için gösterdiği çabayı öven von der Leyen, "Putin değişmedi, o bir yırtıcı. Trump barış istiyor ve Putin müzakere masasına gelmiyor. Putin ile olumsuz bir deneyimi var. Putin giderek daha fazla söylediğini yapmıyor. Ancak son aylarda Avrupalılara güvenilebileceğini açıkça gördüğü birkaç karşılaşma yaşadık. Bir şey söylediğimizde onu yapacağımız açıktır" dedi.

AB Komisyonu’nun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bir güvenlik garantisi olarak sürdürülebilir finansmanını sağlamak üzere yeni finansman kaynakları araştıracağını aktaran von der Leyen, Ukrayna'ya bütçe desteği de dahil olmak üzere mevcut finansman akışının barış zamanında da devam etmesi gerektiğini belirtti. Von der Leyen, "Komisyonun rolü, üye devletlerin savunma alanındaki bir artışı finanse etmelerini sağlamak açısından son derece önemli" dedi.

Savaşın karakterinin tamamen değiştiğine dikkat çeken von der Leyen, AB ordularının insansız hava araçları, hava ve füze savunması, uzay ve siber kabiliyetlere yatırım yapması gerektiğini belirtti.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır