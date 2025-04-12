HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Abant Gölü Milli Parkı'nda kar kalınlığı 40 santime ulaştı! Bazısı piknik yaptı bazısı şambrellerle kaydı

Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı'nda kar kalınlığı, 40 santime ulaştı.

Abant Gölü Milli Parkı'nda kar kalınlığı 40 santime ulaştı! Bazısı piknik yaptı bazısı şambrellerle kaydı
Çiğdem Sevinç

Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı'nda kar kalınlığı, 40 santime ulaştı. Abant'a gelen ziyaretçiler, aileleriyle piknik yapıp, şambrellerle kaydı.

MANZARASI DA İLGİ GÖRDÜ

Kentin önemli turizm merkezlerinden olan Abant Gölü Milli Parkı'nda kar etkili oldu. Yağışla birlikte kar kalınlığı, yaklaşık 40 santime ulaştı. Temiz havası ve doğal güzellikleriyle bilinen milli parkın kar manzarası da ilgi gördü. Soğuk havaya rağmen milli parka gelen ziyaretçiler, aileleriyle keyifle vakit geçirdi. Ziyaretçilerden bazıları, karda piknik yaptı, bazıları da şambrellerle kayıp eğlendi.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hakkari'de kayıp kadını arama çalışmaları sürüyorHakkari'de kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor
Amasya'da kar nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapandıAmasya'da kar nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapandı

Anahtar Kelimeler:
Bolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'in A Takımı belli oldu!

Özgür Özel'in A Takımı belli oldu!

DEM Parti heyetinden yeni hamle

DEM Parti heyetinden yeni hamle

ABD-Çin geriliminde tek çözüm! 'Türkiye bu işten karlı çıkacak!'

ABD-Çin geriliminde tek çözüm! 'Türkiye bu işten karlı çıkacak!'

Fenerbahçe çıldırdı! Tam 100 milyon Euro..

Fenerbahçe çıldırdı! Tam 100 milyon Euro..

8 yaşındaki İrem'in kahreden ölümü! Diz ağrısıyla başladı: Acılı baba tüm belirtileri saydı

8 yaşındaki İrem'in kahreden ölümü! Diz ağrısıyla başladı: Acılı baba tüm belirtileri saydı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.