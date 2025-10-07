HABER

Abartı egzoz ve modifiyeli araçlara denetim

Isparta'da polis ekiplerince yapılan denetimlerde Isparta'da yapılan denetimlerde 500 şahıs ve 296 araç kontrol edildi. Kusurlu bulunan araçlara idari işlem uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içerisinde gürültü kirliliği ve trafik güvenliğini tehdit eden abartı egzozlu, modifiyeli araçlar ve motosikletlere yönelik denetimler gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalar kapsamında; Modernevler, Yeşilçiler, Zafer, Yenice, İstiklal, Karaağaç, Fatih, Ayazmana, Gökçay Kavşağı, Çayboyu, Davraz, Çünür ve Emre Mahalleleri ile farklı noktalarda kontroller yapıldı. Denetimlerde, toplam 500 şahıs, 296 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kusurulu bulunan araç ve sürücülere idari işlemler uygulandı.

